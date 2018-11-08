الجزائر: حين يُخلط الدين بالسياسة.. سوناطراك تغازل الصوفية على أمل تمرير خطط الغاز

بعدما حثت شركات الطاقة العالمية الكبرى على استكشاف احتياطيات الغاز الضخمة في الجزائر، بدأت شركة الطاقة المملوكة للدولة سوناطراك التواصل مع نوعية مختلفة من الشركاء: شيوخ الطرق الصوفية.

ويتودد عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس التنفيذي لسوناطراك وزملاؤه إلى مشايخ الصوفية من المسلمين السنة في مجتمعات قريبة من مناطق حقول الغاز الجنوبية المحتملة، لكسب ود السكان المحليين القلقين من الأضرار المحتملة جراء عمليات التنقيب.

وعقدت سوناطراك اجتماعات مع شيوخ صوفيين في المنطقة الجنوبية بالجزائر، حيث توجد معظم احتياطيات البلاد من الطاقة، وأيضا مجتمعات أكثر تقليدية، لتوضيح فرص الوظائف ومزايا أخرى.