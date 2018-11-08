حطم الرياضي الياباني المحترف هيجيكي إيكيوياما رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس العالمية الخميس 8 نوفمبر-تشرين الثاني.
شاهد: رياضي ياباني يحقق رقما قياسيا جديدا في القفز بالحبل
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شاهد: رياضي ياباني يحقق رقما قياسيا جديدا في القفز بالحبل
تمكّن إيكوياما، الذي يملك سبعة أرقام قياسية سابقة في القفز بالحبل، من القفز 24 مرة في 30 ثانية بطريقة جديدة عرفت باسم "مامبا"، والهدف منها هو خلق تحدي جديد فوق تحدي القفز عن طريق الإلقاء بالحبل لثوان معدودة وإلتقاطه سريعا ثم مواعدة القفز.
وقال إيكياما إن تقديمه للعرض أمام أطفال المدارس في العاصمة اليابانية ساعده على كسر أرقامه القياسية القديمة.