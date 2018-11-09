قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه تلقى "مفاجأة غير سارة"، بعد سماع أخبار الاشتباه في تجسس عقيد نمساوي متقاعد لصالح موسكو.
أخبار غير سارة لروسيا: اتهام عقيد نمساوي متقاعد بالتجسس لصالح موسكو طيلة عقود
أخبار غير سارة لروسيا: اتهام عقيد نمساوي متقاعد بالتجسس لصالح موسكو طيلة عقود
وفي مؤتمر صحفي في موسكو قال لافروف إنه "وفقا لقواعد الاتصال الدولية، من الضروري طلب إيضاحات بشكل مباشر. وقالت النمسا في وقت سابق من يوم الجمعة إنها تعتقد أن ضابطا كبيرا في الجيش تجسس لصالح روسيا لعقود، مما يضيف واقعة جديدة إلى قائمة قضايا التجسس الروسية، ويوتر العلاقات مع ما يمكن القول إنها أقرب حلفاء موسكو في الاتحاد الأوروبي
وكانت النمسا بين قلة من دول الاتحاد التي لم تطرد دبلوماسيين روسا، بعد واقعة تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا، والتي تلقي فيها لندن باللوم على موسكو، وتنفي روسيا أي دور لها. وقال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، الذي يرأس ائتلافا مع اليمين المتطرف وحزب الحرية الموالي لروسيا، في ذلك الوقت إن القرار يتماشى مع حياد النمسا وتقليد الحفاظ على علاقات جيدة مع الدول على جانبي الستار الحديدي السابق.
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لكن كورتس استخدم لهجة حادة اليوم الجمعة، وأعلن أن السلطات تعتقد أن الكولونيل الذي تقاعد مؤخرا تجسس لصالح روسيا منذ التسعينيات وحتى العام الجاري.
وقال كورتس للصحفيين "إذا تأكدت الشكوك فإن مثل هذه القضايا... فإنها لا تصب في صالح تحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي". ولم يحدد كورتس هوية الضابط المشتبه به. وأحيلت القضية إلى النيابة حيث خضع الكولونيل السابق للتحقيق.
وألغت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، التي دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحفل زفافها في أغسطس آب، زيارة مقررة لموسكو بسبب القضية. كما استدعت القائم بالأعمال الروسي، إذ أن السفير خارج البلاد. وقال كورتس "في الوقت الحالي نطالب بمعلومات شفافة من الجانب الروسي.