السلطات الفرنسية تحتجز طائرة تابعة لشركة "ريان إير" لإجبارها على سداد نصف مليون يورو

يبدو أن متاعب "ريان إير" مع القضاء لم تنته، آخرها كانت "مفاجأة سيئة" لشركة الطيران منخفضة التكاليف يوم الخميس، إذ أُرغمت إحدى طائراتها على الهبوط في مطار بوردو الفرنسي (جنوب غرب).
وذكرت هيئة الطيران المدنى الفرنسية، الجمعة، أنها أوقفت طائرة تابعة لشركة ريان اير بطلب من مجلس مدينة شارنت، أملا بالحصول على تعويضات بقيمة 525 ألف يورو، كمساعدات تلقتها الشركة بشكل غير قانوني.
وكان قبطان الطائرة و149 راكبا في طريقهم إلى مطار "ستانستيد" في العاصمة لندن، عندما تفاجأوا بوصول عناصر الشرطة، وطلبوا إيقاف عملية الإقلاع.
وقالت السلطات الفرنسية يتوجب على الشركة دفع الأموال التي كانت تتلقاها كمساعدات ترتبط بأنشطتها في مطار منطقة "أنغولم"، بين عامي 2008 و2009.
وعام 2014، اعتبرت المفوضية الأوروبية أن هذه الأموال غير قانونية، وقضت بأن يعاد دفع الأموال، لكن الشركة لم تقم بذلك رغم عدة تحذيرات.
وفي الشهر الماضي، فتحت سلطات الاتحاد الأوروبي المعنية بمكافحة الاحتكار تحقيقا بشأن ما إذا كانت شركة ريان إير قد استفادت من إجراءات في مطار ألماني في صفقة غير عادلة مع منافسيها.
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وقبل أسبوع، حذر وزراء من خمس حكومات أوروبية الشركة الإيرلندية من أنها قد تواجه مشكلة قانونية إذا تجاهلت قوانين العمل الوطنية بعد سلسلة من الإضرابات في جميع أنحاء القارة.
ودفعت الإضرابات في عموم أوروبا شركة الطيران إلى خفض توقعات أرباحها، لكنها لا تزال تتوقع جني أرباح بقيمة مليار يورو في السنة المالية الحالية.