نادي باريس سان جيرمان يحقق في اتهامات بالتمييز العرقي لدى اختيار اللاعبين الشباب

فضيحة جديدة تمس عالم كرة القدم. غداة الكشف عن تسريبات عن نادي باريس سان جرمان الفرنسي كشفت عن تصنيف لللاعبين الشبان على أساس عرقي، وعد النادي بتسليط الضوء على الموضوع ابتداء من الأسبوع المقبل، من خلال إجراء تحقيق داخلي، وإنزال العقوبات اللازمة بحق من يقف وراء ذلك وقد مست التسريبات خلية انتداب مؤلفة من نحو خمسة عشر شخصا ضالعين في ذلك التصنيف.
ويشير التحقيق إلى أن تلك الخلية أشارت من 2013 إلى 2018 إلى مقاييس عرقية في قوائم تقييم اللاعبين الشبان، وهي ممارسة غير قانونية في فرنسا.
وقد رفعت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد مجهول، لمحاولة التمييز على أساس عنصري وجمع ومعالجة بيانات شخصية، بحسب ما كشفت عنه مجموعة وسائل اعلام أوروبية منها موقع ميديا بارت الإخباري الاستقصائي.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، يبدو أن بعض اللاعبين تم إبعادهم ولم يُنتدبوا في النادي الباريسي، لسبب وحيد هو أصولهم العرقية، وفي ذلك انتهاك للقانون الجنائي. وقد أثارت القضية استنكار وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينو، والرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومكافحة معاداة السامية.
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