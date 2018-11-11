قال الرئيس العراقي برهم صالح يوم الأحد إن الحوار مع الولايات المتحدة مستمر وإنه يجب مراعاة خصوصية العراق فيما يتعلق بالعقوبات على إيران.
برهم صالح من الكويت: لا نريد للعراق أن يحمل وزر العقوبات على إيران
برهم صالح من الكويت: لا نريد للعراق أن يحمل وزر العقوبات على إيران
وقال صالح "نحن في حوار مستمر مع أمريكا ويجب مراعاة خصوصية العراق بشأن العقوبات الإيرانية".وأضاف "لا نريد العراق أن يكون محملاً بوزر العقوبات الأمريكية على إيران".
ولفت إلى أن بلاده إلى جانب الخليج في حالة واحدة في مواجهة التطرف والإرهاب.
وأدلى بهذه التصريحات خلال زيارة إلى الكويت يستهل بها جولة خليجية ستشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وهي أول زيارة خارجية له منذ انتخابه الشهر الماضي.
وأفادت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان بأن «صالح سيبدأ جولة خليجية هي الأولى منذ توليه منصبه، وذلك تلبية لدعوات رسمية وجهت إليه من قادة وزعماء عدد من الدول الخليجية، وتأتي الجولة ضمن مساعي العراق نحو بناء أفضل العلاقات مع عمقه العربي والخليجي، والتعاون مع أشقائه في إرساء قواعد حسن الجوار والتكامل الاقتصادي والانمائي والنهوض الثقافي المشترك، بما يخدم شعوب المنطقة ويعزز مفاهيم التعاون الدولي».
وقالت الولايات المتحدة بعد عدة أيام من إعادة فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني إن بإمكان العراق مواصلة استيراد الغاز الطبيعي وإمدادات الطاقة من إيران لمدة 45 يوماً.
للمزيد على يورونيوز:
البرلمان العراقي ينتخب السياسي الكردي برهم صالح رئيسا للبلاد
عادل عبد المهدي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء العراق
انفجار سيارة مفخخة في مدينة الموصل.. في أول اعتداء منذ هزيمة داعش وطرده من المدينة