الرئيس الإيراني: حجم التجارة مع العراق يمكن أن يرتفع إلى 20 مليار دولار سنويا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم السبت في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة إن إيران والعراق يمكنهما زيادة حجم التبادل التجاري السنوي إلى 20 مليار دولار من 12 مليار دولار في الوقت الحالي.

وقال روحاني للرئيس العراقي الزائر برهم صالح "اليوم تبلغ العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو 12 مليار دولار (سنويا) وعبر الجهود الثنائية يمكننا زيادة هذا الرقم إلى 20 مليار دولار".

تبادل سلع في ظل العقوبات

وفي وقت سابق، قال مسؤولان حكوميان عراقيان يوم الأربعاء إن العراق اتفق مع إيران على مبادلة منتجات أغذية عراقية بإمدادات غاز وطاقة إيرانية.