الرئيس الإيراني: حجم التجارة مع العراق يمكن أن يرتفع إلى 20 مليار دولار سنويا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم السبت في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة إن إيران والعراق يمكنهما زيادة حجم التبادل التجاري السنوي إلى 20 مليار دولار من 12 مليار دولار في الوقت الحالي.
وقال روحاني للرئيس العراقي الزائر برهم صالح "اليوم تبلغ العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو 12 مليار دولار (سنويا) وعبر الجهود الثنائية يمكننا زيادة هذا الرقم إلى 20 مليار دولار".
تبادل سلع في ظل العقوبات
وفي وقت سابق، قال مسؤولان حكوميان عراقيان يوم الأربعاء إن العراق اتفق مع إيران على مبادلة منتجات أغذية عراقية بإمدادات غاز وطاقة إيرانية.
وأضافا أن بغداد تسعى حاليا للحصول على موافقة الولايات المتحدة للسماح لها باستيراد الغاز الإيراني المُستخدم في محطات الكهرباء بالبلاد، وإنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للعثور على مصدر بديل. والمصدران مسؤولان حكوميان كبيران وعضوان في لجنة الطاقة الوزارية العراقية.
وقال المسؤول الأول "مهلة الخمسة والأربعين يوما الأمريكية لوقف استيراد الغاز الإيراني غير كافية على الإطلاق لكي يعثر العراق على مصدر بديل.
"وقف استيراد الغاز الإيراني بعد المهلة سيخلق أزمة كهرباء حقيقية. نحتاج مزيدا من الوقت... الأمريكيون يدركون تماما مدى حاجتنا الشديدة إلى الغاز الإيراني."
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ومنحت واشنطن العراق إعفاء يمكنه من استيراد إمدادات الغاز والطاقة الإيرانية ومنتجات الأغذية حين استؤنفت العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني الأسبوع الماضي، لكن الولايات المتحدة تقول إن الإعفاء مدته 45 يوما فقط.
ويعتمد العراق بكثافة على الغاز الإيراني لتغذية محطات الكهرباء لديه.
وقال المسؤول الثاني إن العراق سيقدم طلبا إلى الولايات المتحدة للسماح بالاستيراد بعد انتهاء المهلة، وأضاف أن العراق سيقدم في مقابل الغاز "مواد غذائية وإنسانية لإيران... إيران قبلت بهذا المقترح."
وتمثل السلع في الواردات الإيرانية إلى العراق نحو ستة مليارات دولار في الاثني عشر شهرا حتى مارس آذار عام 2018 أي نحو 15 بالمئة من واردات العراق الكلية في عام 2017.
إيران ستهزم الولايات المتحدة
وكانت وكالة تسنيم للأنباء قد نقلت عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة اختارت الطريق الخاطئ بإعادة فرض العقوبات على بلاده وسوف تُهزم.
وقال روحاني "بالتأكيد سيُهزم الأمريكيون في هذا المسار. الطريق الذي اختاروه خاطئ وغير صحيح... إذا كانوا صادقين ويبحثون عن الأمن الإقليمي فليس هذا هو الطريق. وإذا كانوا صادقين ويحترمون الشعب الإيراني فليس هذا هو الطريق".