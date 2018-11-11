جهود الإنقاذ في حرائق كاليفورنيا مستمرة وارتفاع عدد الضحايا إلى 23 قتيلاً

قال متحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم السبت إن السلطات عثرت على 14 جثة إضافية في وحول بلدة بشمال كاليفورنيا اجتاحتها حرائق غابات هائلة، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 23 قتيلا.

وقال سكوت ماكلين المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن السلطات انتشلت 14 جثة في بلدة باراديس الواقعة على بعد 145 كيلومتراً إلى الشمال من سكرامنتو التي خلف حريق فاير كامب دماراً كبيراً فيها.

وقال ماكلين إنه لا توجد تفاصيل متاحة عن ملابسات الوفيات وإن تفحم الجثث سيجعل من الصعب تحديد هويتها.

وأتى حريق كامب فاير على أكثر من 6700 منزل ومتجر في باراديس كما أن عدد القتلى المرتفع والمرشح للزيادة يجعله أحد أسوأ حرائق الغابات.

وقالت الشرطة إن جثثاً كثيرة من تلك التي عثر عليها الأسبوع الماضي كانت في سيارات محترقة أو بالقرب منها. ووصلت النيران إلى باراديس بسرعة أجبرت الكثيرين على ترك سياراتهم والهروب بحياتهم عبر الطريق الوحيد في البلدة الجبلية.

ووردت بلاغات تفيد بأن 35 شخصاً مفقودون كما أصيب ثلاثة من أفراد فرق الإطفاء. ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي من المفقودين بين القتلى الذين عثر عليهم.

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وبحلول ظهر السبت 10 تشرين الأول نوفمبر، كان حريق كامب فاير قد دمر 40500 هكتار على أطراف غابة بلوماس الوطنية.

وعلى بعد 800 كيلومتر إلى الجنوب، استعر حريق وولسي فاير على السفوح فوق ماليبو بشدة خلال الليل، مما شكل تهديداً لألوف المنازل بعد صدور أوامر إجلاء إلزامية لربع مليون شخص في المدينة وأحياء في مقاطعتي لوس أنجلوس وفانتورا.

وقال داريل أوسبي مسؤول الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس إن الحريق دمر "الكثير من المنازل" وما زال الإحصاء جارياً مضيفاً أن الحريق أتى حتى الآن على أكثر من 70 ألف فدان.

وقال أوسبي في مؤتمر صحفي "يواجه رجال الإطفاء بعض الظروف القاسية الصعبة التي قالوا إنهم لم يشهدوا مثلها في حياتهم قط".

وتلقى جميع سكان ماليبو البالغ عددهم 13 ألفاً تعليمات بالخروج من المدينة يوم الجمعة.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة صباح يوم السبت قال فيها "لا سبب آخر وراء هذه الحرائق الهائلة والمميتة والمكلفة في كاليفورنيا سوى أن إدارة الغابات سيئة جدا".