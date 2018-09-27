شاهد: حرائق الغابات مستمرة في إيطاليا ومتطوعون يحاولون اخمادها

الغابات المشتعلة في جبل سيرا في توسكانا لم تنته بعد، ففي قرية فيكوبيسانو اشتعل الحريق مرة أخرى، فرق من المتطوعين ومن فرق الدفاع المدني تعمل على اخمادها، بواسطة المروحيات، وهو ما نجحوا جزئيا بإنجازه في قرية كالتشي.
وكانت السلطات الإيطالية قد أمرت مئات السكان بمغادرة منازلهم وأغلقت مطار بيزا يوم الثلاثاء إثر اندلاع حريق هائل اجتاح تلالا تغطيها الأشجار في إقليم توسكاني بوسط البلاد.
وعبر مسؤولون عن اعتقادهم بأن الحريق الذي انطلقت شرارته الأولى في وقت متأخر من مساء الاثنين كان نتيجة عمل متعمد في منطقة مونتي ماريو التي تقع بين مدينتي بيزا ولوكا في توسكاني.
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وقالت السلطات المحلية إنها أمرت نحو 700 شخص بمغادرة منازلهم كإجراء احترازي في بلدتي كالتشي وفيكوبيسانو، وأغلقت كل المدارس بالمنطقة. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.
وأتى الحريق على نحو 1500 فدان من الغابات، وغطت سحابة سوداء ضخمة سماء بيزا. وقال مطار المدينة إنه سيعلق الرحلات الجوية التجارية حتى الساعة 7.40 مساء "لمساعدة فرق الإطفاء المشاركة في جهود مكافحة الحرائق".