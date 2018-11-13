أعنف حرائق في تاريخ كاليفورنيا تقتل 42 شخصا وترامب يعلنها منطقة "كارثة كبرى"

قال رئيس مقاطعة بيوت يوم الاثنين إنه جرى انتشال جثث ما لا يقل 42 شخصا لقوا حتفهم في حريق غابات مدمر أتى على مساحة كبيرة من بلدة باراديس في شمال ولاية كاليفورنيا، ليصبح أسوأ حريق في تاريخ الولاية من حيث عدد الوفيات.
وفي معركة لا يبدو أنها ستنتهي بسهولة تحاول فرق الإطفاء إخماد نيران اشتعلت على طول الطريق السريع 118 في وادي سيمي. حيث كانت ألسنة اللهب تلتهم جوانب التل المحيط بالطريق، مصحوبة برياح وصلت سرعتها إلى 40 ميل في الساعة، مما صعب على وحدات الإطفاء احتواء النيران.
وقال مسؤولون إنه جرى الإعلان عن أحدث حصيلة للقتلى بعدما حددت السلطات مكان جثث 13 ضحية أخرى من حريق كامب فاير، الذي يصنف كذلك باعتباره أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ كاليفورنيا لأنه سوى بالأرض ما يزيد عن 7100 منزل ومبنى منذ أن اندلع يوم الخميس. وأكثر الضحايا قضوا حرقا في سياراتهم أثناء محاولاتهم الفرار من النيران.
كارثة كبرى
وفي وقت متأخر من يوم الاثنين وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان حرائق كاليفورنيا "كارثة كبرى"، وسوف يسمح هذا للولاية بالحصول على المزيد من الأموال الفيدرالية، ويوفر لضحايا الأزمة الوصول لمساعدات في العمل والمسكن.
ترامب، الذي ألقى اللوم على سوء إدارة الغابات في الولاية قال في تغريدته إنه "أراد الاستجابة سريعا"، على الرغم من مرور يوم كامل على طلب هذا الإعلان من قبل حاكم كاليفورنيا جيري براون.
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