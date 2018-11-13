أعنف حرائق في تاريخ كاليفورنيا تقتل 42 شخصا وترامب يعلنها منطقة "كارثة كبرى"

قال رئيس مقاطعة بيوت يوم الاثنين إنه جرى انتشال جثث ما لا يقل 42 شخصا لقوا حتفهم في حريق غابات مدمر أتى على مساحة كبيرة من بلدة باراديس في شمال ولاية كاليفورنيا، ليصبح أسوأ حريق في تاريخ الولاية من حيث عدد الوفيات.

وفي معركة لا يبدو أنها ستنتهي بسهولة تحاول فرق الإطفاء إخماد نيران اشتعلت على طول الطريق السريع 118 في وادي سيمي. حيث كانت ألسنة اللهب تلتهم جوانب التل المحيط بالطريق، مصحوبة برياح وصلت سرعتها إلى 40 ميل في الساعة، مما صعب على وحدات الإطفاء احتواء النيران.