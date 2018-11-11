خرج العشرات من الفرنسيين في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا في مظاهرة مساء السبت، متهمين السلطات المحلية بتجاهل تحذيراتهم من التصدعات في منازلهم والمباني الخطرة وهي ما أدى إلى انهيار بعضها ومقتل 8 أشخاص مطلع الأسبوع.
مسيرات غاضبة في مرسيليا ضد البلدية بعد إنهيارات خلفت 8 قتلى
مسيرات غاضبة في مرسيليا ضد البلدية بعد إنهيارات خلفت 8 قتلى
ورفض عمدة المدينة جون كلود جودان اتهمات السكان بتجاهل إدارته لشكواهم وأكد ان المدينة منخطرة في مشاريعإعادة تجديد وترميم المباني منذ بضع سنين.
وقال عمدة مدينة مرسيليا الفرنسية وخدمات الإطفاء إن جثة ثامنة انتشلت من تحت أنقاض مبنيين انهارا هذا الأسبوع في المدينة.
وانهار المبنيان صباح يوم الاثنين ومنذ ذلك الحين تمشط فرق الطوارئ الأنقاض بحثا عن محاصرين تحتها.
وتوقعت السلطات في البداية أن ثمانية أشخاص ربما يكونون تحت الحطام.
وقالت فرق الإنقاذ إن الانهيار تسبب في تعريض بنايات أخرى مجاورة في ذات الشارع للخطر مما عقد من عملهم.
وقالت السلطات إنها تحقق للتوصل لسبب انهيار المبنيين اللذين وصفهما سكان بالمنطقة بأنهما كانا بحاجة للترميم.