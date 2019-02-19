الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل هاجم المارة وسط مرسيليا بالسلاح الأبيض

قالت مصادر متفرقة إن مدنياً أصيب إثر إطلاق نار في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، بالقرب من مركز للشرطة بمنطقة كانبيار.

وأضافت أن قوات الأمن أطلقت الرصاص على معتد إثر قيامه بطعن أربعة من المارة بالمنطقة المذكورة.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن تحقيقاً فتح في الغرض لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الهجوم بالسلاح الأبيض الذي وقع بعد ظهر الثلاثاء 19 شباط (فبراير)، ، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

إلى ذلك، نشرت الشرطة الفرنسية تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، حذرت فيها المواطنين من الاقتراب من منطقة كانبيار.

وهرعت فرق من الشرطة والإطفاء إلى المكان فحاول المهاجم الاعتداء عليها وردت الشرطة بأن أطلقت النار وجرحت المهاجم في منطقة كانيبيير وسط المدينة الساحلية، فيما لم تعرف بعد دوافعه وأسباب الهجوم.

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