كل ما تود معرفته عن قضية خاشقجي وتداعياتها منذ اعتراف السعودية بمقتله

وقد أنكرت السعودية أية صلة لها بحادثة الاختفاء وقالت إن الصحفي خرج بعد 20 دقيقة من وصوله، ثم توالت الروايات والمتضاربة والتبريرات، إلى أن اضطرت الرياض أمام الضغط والتنديد الدوليين للاعتراف بمقتل خاشقجي داخل القنصلية، ونسبت الجريمة إلى أشخاص تصرفوا دون علم السلطات في السعودية.

وكان خاشقجي قد توجه في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول إلى قنصلية الرياض في مدينة اسطنبول بتركيا لاستكمال إجراءات ومعاملات قبيل عقد زواجه بأكاديمية تركية، ومنذ دخوله القنصلية لم يخرج منها.

ضجة كبيرة أحدثها الإعلان الرسمي عن وفاة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي بعد أسابيع من الغموض والتصريحات المتضاربات والتسريبات الصحفية أفضت أخيرا إلى ا عتراف السعودية بمقتله أثناء التحقيق معه على يد مجموعة من السعودية.

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين إن وزير الخارجية جيريمي هانت سيضغط على الزعماء السعوديين لبذل المزيد من أجل تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وسيزور هانت السعودية والإمارات اليوم للضغط من أجل إنهاء الحرب في اليمن ولدعوة الزعماء السعوديين إلى التعاون في التحقيق بشأن مقتل خاشقجي.

تركيا

قال المسؤول الصحفي في مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إنه من غير المقبول أن يتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الرئيس التركي بممارسة لعبة سياسية في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال لو دريان اليوم إنه لا يوجد لدى فرنسا تسجيلات تتعلق بقتل خاشقجي على حد علمه وهو ما يتناقض مع تصريحات لأردوغان.

كندا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الاثنين إن المخابرات الكندية استمعت لتسجيلات تركية لما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي مضيفا أنه يبحث مع حلفائه الخطوات التالية التي يتعين اتخاذها.

وقُتل خاشقجي، الذي كان ينتقد سياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في القنصلية السعودية في اسطنبول على يد فريق جاء من الرياض. وأقرت السلطات السعودية بأن القتل كان متعمدا لكن لم يتم العثور على الجثة.

ورد ترودو على سؤال خلال زيارته لباريس عما إذا كانت المخابرات الكندية قد استمعت للتسجيلات التركية قائلا "نعم" لكنه شخصيا لم يسمعها.

وقال في مؤتمر صحفي "تعمل وكالات المخابرات الكندية عن كثب مع المخابرات التركية في هذه القضية وكندا مطلعة تماما على ما لدى تركيا".

وأضاف أنه تحدث مع أردوغان بشأن القضية في باريس مطلع الأسبوع.

فرنسا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الاثنين (12 نوفمبر تشرين الثاني) إن فرنسا ليس بحوزتها تسجيلات تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على حد علمه.

وقُتل خاشقجي الذي كان منتقدا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القنصلية السعودية باسطنبول الشهر الماضي، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العملية كانت بأوامر "على أعلى مستويات" في الحكومة السعودية.

وقال أردوغان يوم السبت إنه تم تسليم التسجيلات لفرنسا وألمانيا وبريطانيا لكن لو دريان أشار في مقابلة مع القناة الثانية الفرنسية إلى أن الأمر ليس كذلك على حد علمه.

وردا على سؤال عما إذا كان أردوغان يكذب قال لو دريان "يعني هذا أن لديه لعبة سياسية في هذه الظروف".

وأثار مقتل خاشقجي غضبا عالميا لكن دون تحركات ملموسة كثيرة من قبل القوى الكبرى ضد السعودية أكبر مُصّدر للنفط في العالم والداعم للخطط الأمريكية لاحتواء نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أمس الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع أردوغان سُبل الرد على مقتل خاشقجي.

11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

باريس

ناقش الرئيسان الأمريكي والتركي الاستجابة لمقتل خاشقجي على هامش احتفالات العالم بالذكرى المئوية لهدنة الحرب العالمية الأولى، بحسب ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض

10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

تركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة قدمت تسجيلات صوتية خاصة بمقتل خاشقجي إلى كل من الرياض وواشنطن وبرلين وباريس. وأوضح أن السعودية بإمكانها الكشف عن القاتل من بين مجموعة تضم 15 شخصاً وصلوا إلى تركيا قبل يوم واحد من تصفية الصحفي السعودي.

في حين ذكرت صحيفة صباح المقربة من الحكومة دون ذكر مصادرها أن جثة خاشقجي قد تم رميها في أنابيب الصرف الصحي بعد تذويبها بالحمض وأن تحليل عينات من المياه قد كشفت عن آثار الحمض.

9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

نيويورك

قال رئيس الاستخبارات السعودي السابق الأمير تركي الفيصل إن الممكلة العربية فخورة بنظامها القضائي والعدلي ولن تقبل مطلقاً أي تحقيق دولي في مقتل خاشقجي.

6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

تركيا

قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو أن تركيا لديها أدلة تتعلق بمقتل خاشقجي لم تعلن بعد، مشيراً إلى أن "السلطات ستعلن ما توصلت إليه عندما تتأكد من استكمال التحقيق". وأشار أوغلو إلى أن رئيس الجمهورية التركي، رجب طيب إردوغان "متأكد من أن الملك سلمان لم يأمر بقتل الصحافي" ولكنه قال إن "فريقاً من 15 رجلاً لم يكن ليأتي إلى تركيا لقتل مواطن سعودي دون أوامر".

5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

الولايات المتحدة

وجه نجلا الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي نداء يوم من أجل إعادة جثمان والدهما إلى السعودية لدفنه في البقيع بالمدينة مع باقي أفراد أسرته. وقال صلاح وعبد الله خاشقجي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) إن الأسرة لا يمكنها تحمل العبء العصبي لوفاة والدهما دون وجود الجثمان.

سويسرا

أبلغت السعودية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،أنها تحقق بالقضية بهدف تقديم الجناة للعدالة.

وقال بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، خلال كلمة أمام المجلس إن العاهل السعودي الملك سلمان أمر النائب العام "بالتحقيق في قضية خاشقجي بحسب القوانين المعمول بها وبتقديم الجناة للعدالة".

ولم يقدم العيبان أي تفاصيل عن وضع أو مكان 18 سعوديا تحتجزهم المملكة على ذمة القضية.

3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

بريطانيا

ثبت نشطاء من منظمة العفو الدولية لافتة تحمل اسم خاشقجي خارج مبنى السفارة السعودية في لندن يوم الجمعة، في إشارة إلى مرور شهر منذ مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية.

وقال كريستيان بينيديكت مدير حملة المنظمة في بريطانيا: "جاءت المنظمة إلى هنا للتضامن مع عائلة خاشقجي، كما أن عدداً من أصدقائه طالبوا بأن يطلق اسمه على الشوارع التي تضم سفارات السعودية في جميع أنحاء العالم. لذا قمنا بتلبية هذا الطلب تضامنا مع عائلة جمال وأصدقائه."

2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

تركيا

أكد ياسين أقطاي، مسشتار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن المعلومات الأخيرة التي وردت للسطات التركية تؤكد أن جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي تم تذويبها بعد تقطيعها، طبقا لما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية.

النرويج

قالت وزيرة الخارجية النرويجية الجمعة إنها استدعت السفير السعودي أمس فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي. وأضافت الوزيرة إينه إريكسن سوريدي في بيان "أثرنا (قضية) مقتل جمال خاشقجي وعرضنا وجهة نظرنا للسفير السعودي عدة مرات بعد أن ذاع الأمر ".

إسرائيل

وصف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز الجمعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول بأنه "عمل خسيس" لكنه قال إن التعاون مع الرياض ضد الخصم المشترك إيران يمثل أولوية لإسرائيل.

1 نوفمبر / تشرين الثاني 2018

الولايات المتحدة الأمريكية

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو للصحفيين اليوم الخميس إنه يجب تحديد مكان رفات الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإعادته لأسرته من أجل دفنه في أسرع وقت ممكن.

وقال وزير العدل التركي اليوم الخميس إن بلاده تريد من السلطات السعودية الكشف عن مكان جثة الصحفي الذي قتل الشهر الماضي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. وقال الوزير عبد الحميد جول للصحفيين إن تركيا تتوقع تعاون السعودية في التحقيق الذي تجريه بلاده.

كندا

يواجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو معضلة مع اقتراب الانتخابات تتمثل في كيف يتخذ إجراءات صارمة ضد الرياض بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان ويحافظ في نفس الوقت على صفقة سلاح قيمتها 13 مليار دولار مع السعودية.

ويتعرض ترودو الذي توعد بأن تكون هناك "عواقب" لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لضغوط من أجل تجميد عقد لا يحظى بالفعل بتأييد شعبي قيمته 13 مليار دولار لتوريد مركبات مدرعة تصنعها في كندا شركة جنرال داينامكس ومقرها الولايات المتحدة.

والمشكلة أن الصفقة تدعم 3000 وظيفة في مدينة لندن الصغيرة في أونتاريو، وهي مركز صناعي يرجح أن يكون أحد ساحات معركة الانتخابات الاتحادية التي ستجرى العام المقبل.

ويثير النقاش بشأن الصفقة قلق أعضاء الحزب الليبرالي الحاكم في كندا الذي يتزعمه ترودو وبينهم بيتر فراجيسكاتوس النائب عن دائرة لندن نورث سنتر في البرلمان.

تركيا

قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل يوم الخميس إن أنقرة تريد أن تعرف من السلطات السعودية مكان جثة الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل الشهر الماضي في القنصلية السعودية باسطنبول. وقال غل للصحفيين إن تركيا تتوقع أن تتعاون السعودية في تحقيقها ويجب ألا يكون هناك أي تستر. وأضاف "نبحث عن إجابات لسؤال: أين هي الجثة؟" وأضاف "لا يمكن التستر على هذه القضية ونتوقع تعاونا وثيقا من السلطات السعودية في التحقيق الذي نجريه بشفافية ودقة".

خطيبة خاشقجي

خطيبة خاشقجي أكدت في حوار مع ABC News أن خاشقجي كان خائفا من زيارة القنصلية مخافة اعتقاله ونقله إلى السعودية.

الولايات المتحدة الأمريكية

أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب بتعليق المحادثات النووية مع السعودية

طالب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب اليوم الأربعاء بتعليق المحادثات المتعلقة بالطاقة النووية المدنية مع السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

تزايد الضغوطات في المملكة المتحدة لفرض عقوبات على السعودية

واجه وزير الخارجية البريطاني ضغوطا من قبل احدى اللجان حول كيفية التعامل مع السعودية بعد مقتل خاشقجي، السياسي جيرمي هانت وصف عملية القتل بالمروعة وبالتهديد لحياة الصحفيين، وأكد هانت أن هذه الأزمة ستؤثر على العلاقة بين البلدين.

الغضب الأمريكي من مقتل خاشقجي يهدد العلاقات مع الرياض

واشنطن أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حذر الأمير تركي بن فيصل آل سعود الرئيس السابق للمخابرات السعودية من أن الغضب الأمريكي الذي "يشيطن المملكة" في واقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول يهدد العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وقال الأمير تركي في خطاب أمام المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية وهو منظمة دعم غير ربحية "نحن نقدر علاقتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ونأمل في الحفاظ عليها، ونرجو أن ترد الولايات المتحدة بالمثل".

صحيفة واشنطن بوست نشرت خبرا مفاده أن محاولة جرت للتخلص من جثة خاشقجي باستخدام مادة الأسيد.

31 أكتوبر/تشرين الأول 2018

عودة الأخ الأصغر للملك سلمان

عاد الأمير أحمد بن عبد العزيز إلى الرياض من لندن، فيما وصفه بعض المحللين بتهديد محتمل لسلطة ولي العهد محمد بن سلمان.

الولايات المتحدة الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد بأن السعوديين خدعوه بشأن قضية خاشقجي.

تركيا

قال مكتب النائب العام في اسطنبول اليوم الأربعاء إن الصحفي جمال خاشقجي قُتل خنقا بمجرد دخوله القنصلية السعودية في الثاني من أكتوبر تشرين الأول في عملية جرى التخطيط لها مسبقا قبل نحو أربعة أسابيع، وإنه تم تقطيع أوصاله بعد ذلك والتخلص منها.

وأضاف في بيان بعد محادثات على مدى يومين مع نظيره السعودي سعود المعجب أنه لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة في تلك الاجتماعات.

وتحول مقتل خاشقجي إلى أزمة للمملكة، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، التي كانت قد أنكرت في بادئ الأمر أي معرفة أو دور لها في اختفاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

لكن المعجب أفاد لاحقا بأن مقتل خاشقجي تم بنية مسبقة، وقالت الرياض إنها اعتقلت 18 مشتبها بهم. لكن تركياطالبت السعودية بمزيد من التفاصيل بما في ذلك ما يتعلق بمكان جثة خاشقجي ومن الذي أمر بقتله.

وقال مكتب النائب العام في اسطنبول في بيان بخصوص المحادثات التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء بين المعجب والنائب العام في اسطنبول عرفان فيدان "برغم جهودنا حسنة النية لكشف الحقيقة، لم تتمخض تلك الاجتماعات عن نتائج ملموسة".

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية بمزيد من المعلومات، وقال أمس الثلاثاء إن فيدان طلب من المعجب الكشف عمن أرسل فريقا من 15 فردا من الرياض يشتبه بضلوعه في قتل خاشقجي.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن قتل الصحفي جمال خاشقجي ما كان لينفذ دون أوامر من شخص في موقع رففيع المستوى.

بريطانيا

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم الأربعاء إن رد بريطانيا على السعودية فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ودورها في اليمن يجب أن يكون "مدروسا" بسبب المصالح التجارية والمخاوف من "عواقب غير مقصودة".

وأضاف للمشروعين "لقد كنت واضحا مع الشعب في أن ردنا يجب أن يكون مدروسا لسببين: الأول أن لدينا بالفعل علاقات تجارية. هناك وظائف في المملكة المتحدة... معرضة للخطر، لذلك عندما يتعلق الأمر بقضية مبيعات الأسلحة لدينا إجراءاتنا".

وأضاف "ثانيا.. يتعين علينا توخي الحذر بشأن أي إجراء نتخذه بألا تكون هناك عواقب غير مقصودة".

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة على لسان ستيفان دوغريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام تحث السلطات السعودية على الكشف عن مكان جثة خاشقجي دون تأخير أو مراوغة.

ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان تنشر بيانا تطالب فيه بإجراء تحقيق مستقل ومحايد في جريمة قتل خاشقجي، ودعت السلطات في تركيا والسعودية إلى ضمان كشف الحقيقة، ومكان وجود جثته.

وزير الخارجية الفرنسي: من الممكن فرض عقوبات على السعودية

قال جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي اليوم الأربعاء إن فرنسا لا تستبعد فرض عقوبات على السعودية إذا ثبت ضلوع سلطاتها في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

النائب العام السعودي يبحث قضية خاشقجي مع المخابرات التركية

قالت وكالة دمير أورين التركية للأنباء إن النائب العام السعودي سعود المعجب أجرى محادثات أثناء الليل مع مسؤولين في المخابرات التركية بشأن التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأضافت أن المعجب غادر فندقه بعد منتصف الليل وتوجه إلى المقر الإقليمي لجهاز الاستخبارات الوطنية التركي في اسطنبول. ولم تذكر الوكالة إلى متى استمر الاجتماع قبل عودته لفندقه.

30 أكتوبر/تشرين الأول 2018

الأمم المتحدة تدعو لدور دولي في التحقيق بمقتل خاشقجي

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الثلاثاء إلى مشاركة خبراء دوليين في تحقيق مستقل في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وحثت باشليه في بيان السعودية على الكشف عن مكان جثة خاشقجي، قائلة إن فحص الطب الشرعي وتشريح الجثة عنصران حاسمان في التحقيق في "جريمة سافرة مثيرة للصدمة" على حد وصفها.

أردوغان: النائب العام التركي سأل نظيره السعودي عمن أرسل قتلة خاشقجي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن النائب العام التركي الذي يحقق في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، سأل نظيره السعودي عن المسؤول عن إرسال الفريق الضالع في القتل.

وأضاف للصحفيين في البرلمان أن النائب العام التركي أبلغ نظيره السعودي أن من الممكن محاكمة المشتبه في ضلوعهم في القضية ومجموعهم 18 شخصا في تركيا.

وتابع أنه يجب أيضا على المسؤولين السعوديين الكشف عن هوية المتعاون المحلي الذي يقولون إنه ضالع في إخفاء جثة خاشقجي.

نظرة فاحصة - سيناريوهات السياسة الخارجية إذا سيطر الديموقراطيون على مجلس النواب الأمريكي

السعودية

زادت الضجة التي ثارت حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول من مشاعر الإحباط لدى أعضاء الكونجرس إزاء السعودية بسبب القتلى من المدنيين في حرب اليمن وبسبب حقوق الانسان.

وإذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب فسيقرون تشريعات لمنع صفقات الأسلحة مع الرياض ولزيادة صعوبة الحصول على موافقة الكونجرس على اتفاق للطاقة النووية مع المملكة والسعي لمنع الطائرات الأمريكية من إعادة تزويد الطائرات المشاركة في حرب اليمن بالوقود ومنع أشكال أخرى من دعم الحملة العسكرية في اليمن.

29 أكتوبر تشرين الأول 2018

البيت الأبيض: ترامب يدرس خيارات للرد على مقتل خاشقجي

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قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الاثنين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس الإجراءات الممكنة للرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقي. وفي مؤتمر صحفي قالت ساندرز ردا على سؤال عن الإجراءات التي ربما تتخذها الإدارة ضد السعودية "تدرس الإدارة الخيارات المختلفة وسنصدر إعلانا بشأن القرار الخاص بذلك الإجراء".

خطيبة خاشقجي:السعودية مسؤولة عن قتل خاشقجي ويجب أن تقدم تفسيرا

قالت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي إن السلطات السعودية مسؤولة عن قتله وإنه يجب على المملكة إعلان تفاصيل أكثر حتى يمكن محاكمة المسؤولين عن ذلك.

وأثار قتل خاشقجي غضبا عالميا وأوقع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم في أزمة. وكان خاشقجي كاتبا بصحيفة واشنطن بوست وأحد منتقدي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية.

وعندما سألت رويترز خديجة عن المسؤول عن هذه الجريمة في نهاية الأمر قالت بالتركية "لقد ارتكبت داخل بعثة دبلوماسية سعودية... في هذه الأحوال تكون السلطات السعودية مسؤولة عن ذلك".وأضافت من خلال مترجم "هذا الحادث، هذا الاغتيال وقع في القنصلية السعودية. "ومن ثم فمن المرجح أن السلطات السعودية تعرف كيف حدثت هذه الجريمة".

تركيا تطالب بالكشف عن حقيقة مقتل خاشقجي والنائب العام السعودي في اسطنبول

دعت تركيا اليوم الاثنين إلى الكشف عن حقيقة ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالكامل، فيما عقد النائب العام السعودي محادثات في اسطنبول.

ووصل النائب العام السعودي سعود المعجب إلى اسطنبول خلال الليل بعد أيام من تصريحه بأن النيابة العامة تلقت معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن قتل خاشقجي كان بنية مسبقة. والتقى المعجب اليوم الاثنين مع النائب العام التركي في اسطنبول.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي: "يتعين الكشف عن الحقيقة الكاملة... نعتقد أن هذه الزيارة مهمة من أجل الكشف عن الحقيقة".

كما دعا جاويش أوغلو الرياض إلى إنهاء التحقيقات في أسرع وقت ممكن.

وقالت قناة (تي.آر.تي) الإخبارية التلفزيونية التركية الرسمية، إن المسؤولين السعوديين في اجتماع اليوم الاثنين طلبوا ملف التحقيق كاملا بما يشمل الأدلة والشهادات والصور. وأضافت أن الطلب السعودي قوبل بالرفض.

وذكرت القناة أن ممثلي الادعاء الأتراك في الاجتماع الذي دام ما يتجاوز الساعة بقليل كرروا طلب أنقرة بتسليم 18 مشتبها بهم إلى تركيا والكشف عن مكان جثة خاشقجي.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الاثنين، إن من المتوقع أن يتفقد النائب العام السعودي القنصلية السعودية في اسطنبول.

28 أكتوبر تشرين الأول 2018

الولايات المتحدة الأمريكية

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الأحد إنه التقى بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير ودعا إلى تحقيق شفاف في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال ماتيس إنه التقى الجبير خلال مؤتمر صحفي في البحرين أمس السبت وبحثا جريمة القتل.

وأضاف قائلا لمجموعة صغيرة من الصحفيين المرافقين في رحلته لبراج "بحثنا الأمر. كما تعلمون تحدثنا عن نفس الشيء وهو الحاجة إلى تحقيق شفاف وشامل وكامل".

وتابع أنه كان هناك "توافق كامل مع وزير الخارجية (الجبير) دون تحفظات على الإطلاق، قال إننا بحاجة لمعرفة ما حدث وكان متعاونا جدا".

ألمانيا

قالت ألمانيا، التي تعهدت بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، إنها تتوقع أن يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا مشتركا بشأن القيود المحتملة على مبيعات السلاح.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "اتفقنا على أنه عندما يتوفر مزيد من الوضوح... وعندما نعلم من كان وراء هذا، سنحاول عندئذ إيجاد حل أوروبي موحد أو رد فعل يشمل كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإظهار أننا نتفاوض على أساس من القيم المشتركة". في إشارة إلى بيع الأسلحة للسعودية.

فرنسا

وكانت ميركل تتحدث أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في ختام قمة رباعية بشأن سوريا.

وقال ماكرون إن أي قرارات، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات، يتعين اتخاذها على مستوى أوروبي لضمان التنسيق.

وقال ماكرون إنه أبلغ الأمير محمد بأن فرنسا وشركاءها ربما يتخذون إجراء ضد المسؤولين عن القتل.

تركيا

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه قدم تفاصيل عن عملية القتل خلال اجتماعات ثنائية مع الزعماء.

وقالت السلطات إن المدعين الأتراك أعدوا طلبا بتسليم المشتبه بهم وعددهم 18 شخصا إلى تركيا. وأضاف إردوغان إن الطلب سيتم تسليمه إلى السعودية عبر وزارة العدل التركية.

السعودية

لكن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال إن المسؤولين عن قتل خاشقجي سيمثلون للمحاكمة في المملكة وإن محاكمتهم ستستغرق وقتا.

ومن المقرر أن يلتقي النائب العام السعودي اليوم الأحد مع نظيره التركي الذي يدير التحقيق في اسطنبول.

27 أكتوبر تشرين الأول 2018

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم السبت إن المسؤولين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي سيحاكمون في المملكة وإن التحقيق سيستغرق وقتا.

وأضاف الجبير خلال قمة أمنية بالبحرين أن علاقات السعودية مع الولايات المتحدة "حديدية" وسط ما وصفه بأنه "هيستيريا إعلامية" بشأن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول والذي أثار انتقادات دولية وأدى لتوتر العلاقات بين المملكة والغرب.

وقال الوزير أيضا إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتبع سياسة خارجية "عقلانية وواقعية" يمكن أن تدعمها كل الدول الخليجية العربية. وأضاف أن السعودية تحارب رؤية إيران "الظلامية" في الشرق الأوسط.

وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم السبت إن حوادث مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تقوض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية بحق المسؤولين عن ذلك.

وأثار مقتل خاشقجي، وهو كاتب رأي في صحفية واشنطن بوست، غضب حلفاء الرياض في الغرب وأدى إلى أزمة للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم والحليف الاستراتيجي للغرب.

وقال ماتيس في تصريحات معدة سلفا سيدلي بها في مؤتمر أمني في العاصمة البحرينية المنامة "بمصالحنا الجماعية في السلام مع الوضع في الاعتبار احترامنا الذي لا يتزعزع للسلام، فإن مقتل جمال خاشقجي في منشأة دبلوماسية يجب أن يزعجنا جميعا".

وأضاف "عدم التزام أي دولة بالمعايير الدولية وحكم القانون يقوض استقرار المنطقة في وقت تشتد الحاجة إليه".

26 أكتوبر تشرين الأول 2018

وزارة العدل التركية تطلب من وزارة الخارجية السعودية تسليم المشتبه بهم الـ 18 في قضية خاشقجي

قالت وزارة العدل التركية في بيان الجمعة إن مكتب المدعي العام في اسطنبول أعد طلبا لتسلم المشتبه بهم الثمانية عشر المعتقلين في السعودية فيما يتعلق بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ماكرون: لا صلة بين وقف مبيعات السلاح للسعودية وقضية خاشقجي

ميركل تتعهد بوقف صادرات السلاح للسعودية لحين تفسير مقتل خاشقجي

خطيبة خاشقجي: جمال طلب دفنه في المدينة في وصيته

خطيبة خاشقجي: جمال لم يكن يريد الذهاب إلى القنصلية ولم يتصور أن يستجوبه السعوديون هناك

قالت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي يوم الجمعة إنه لم يكن يتصور أن تستجوبه السلطات السعودية أو تعتقله في تركيا، رغم قلقه من احتمال حدوث توتر لدى زيارته القنصلية في اسطنبول. وفي مقابلة مع قناة خبر ترك قالت خديجة جنكيز إن خاشقجي لم يكن يريد الذهاب للقنصلية التي دخلها في الثاني من أكتوبر تشرين الأول قبل مقتله. وقالت إنه لم يبلغها بالاتصال بأحد إن حدث له شيء في القنصلية.

مصدر تركي: جاويش أوغلو اتصل بوزير الخارجية الأمريكي

قال مصدر في وزارة الخارجية التركية يوم الجمعة إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

جاويش أوغلو يتحدث مع نظيره السعودي

قال مصدر بوزارة الخارجية التركية يوم الجمعة إن الوزير مولود جاويش أوغلو تحدث هاتفيا مع نظيره السعودي عادل الجبير.

أردوغان للسعوديين: من أعطى الأمر بقتل خاشقجي؟

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة السعودية إلى الكشف عمن أعطى الأمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأيضا مكان جثته وقال إن تركيا لديها معلومات عن القضية أكثر مما أعلنته. وأضاف أنه يتعين على الرياض الكشف عن هوية "المتعاون المحلي" الذي قال مسؤولون سعوديون في وقت سابق إنه استلم الجثة بعد مقتل خاشقجي في القنصلية في اسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

النمسا تدعو لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية على مستوى الاتحاد الأوروبي

في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية، قالت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل إن على الاتحاد الأوروبي وقف مبيعات الأسلحة للسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي مضيفة أن هذه الخطوة ستساعد أيضا في إنهاء "الحرب البشعة في اليمن".

وجاءت تصريحات النمسا، التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، بعد أن قالت ألمانيا إنها ستتوقف عن الموافقة على تصدير السلاح للسعودية إلى أن تتضح ملابسات مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. كما تبحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل كيفية التعامل مع المبيعات التي تم إقرارها بالفعل.

25 أكتوبر تشرين الأول 2018

ابن خاشقجي الأكبر يغادر السعودية ليلتحق بعائلته في واشنطن

قال مصدران مقربان من عائلة الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي إن ابنه الأكبر وصل مع أسرته يوم الخميس إلى واشنطن على رحلة قادمة من السعودية بعد أن ضغط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أجل عودته. وغادر صلاح خاشقجي، الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية وكان يخضع لحظر سفر، المملكة يوم الأربعاء.وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن صلاح وأسرته انضموا إلى والدته واخوته الثلاثة في واشنطن.

ترامب يتلقى إفادة من مديرة المخابرات بشأن قضية خاشقجي

قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترامب تلقى إفادة صباح الخميس من مديرة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) جينا هاسبل بشأن التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وكانت هاسبل قد عادت للتو من زيارة إلى تركيا.

ولي العهد السعودي يرأس أول اجتماع للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن لجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات استعرضت خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن

النيابة السعودية: المشتبه بهم في قتل خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة

أعلنت النيابة العامة في السعودية تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما ورد من معلومات من فريق العمل المشترك وأن المشتبه بهم المشتبه بهم في قتل خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة بحسب مصادر إعلامية سعودية.

وزير الخارجية التركي: قدمنا معلومات عن مقتل خاشقجي للأطراف الأساسية لكن أين الجثة؟

تساءل وزير الخرجية التركي عن مكان تواجد جثة خاشقجي مشيرا في نفس الوقت إلى أن أنقرة لا تنوي إحالة قضية مقتل خاشقجي لمحكمة دولية وأنها نتعاون مع كل من يريد أن نتعاون معه بما في ذلك السعودية. وقال إن السلطات التركية قدمت معلومات عن مقتل خاشقجي للأطراف الأساسية.

رويترز: مديرة المخابرات الأمريكية استمعت لتسجيل لقتل خاشقجي ولا تأكيد رسميا

أفادت رويترز الخميس بأن مديرة وكالة المخابرات الأمريكية جينا هاسبل استمعت إلى تسجيل صوتي لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال زيارتها تركيا هذا الأسبوع. وامتنع ممثلون لجهازي المخابرات الأمريكي والتركي عن التعليق على الأمر.

24 أكتوبر تشرين الأول 2018

ولي العهد السعودي يتعهد بتقديم قتلة خاشقجي للعدالة

في أول تصريحات علنية له وعلى وقع عاصفة من الغضب والاستنكار العالميين، تعهد الأمير محمد بن سلمان بتقديم المسؤولين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي للعدالة. وأبلغ ولي العهد السعودي مستثمرين دوليين في مؤتمر كبير بالرياض بنبرة تحد بأن الضجة المثارة بشأن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول لن تعرقل المملكة عن مسعى الإصلاح.

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من نقل صحيفة وول ستريت جورنال عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن ولي العهد السعودي باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة يتحمل المسؤولية النهائية عن العملية التي أفضت إلى مقتل خاشقجي.

وقال الأمير محمد وسط تصفيق الحضور "سوف نثبت للعالم بأن الحكومتين (السعودية والتركية) متعاونتان لمعاقبة أي مجرم وأي مذنب والعدالة في الأخير سوف تظهر".

اتصال بين أردوغان ومحمد بن سلمان

قال مصدر بالرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحثا الخطوات اللازمة لكشف كل ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

إن.تي.في: الشرطة التركية حصلت على الإذن بتفتيش البئر في القنصلية السعودية في اسطنبول

المسؤولون السعوديون لم يسمحوا للشرطة التركية بتفتيش بئر بالقنصلية

قالت وكالة أنباء الأناضول الأربعاء إن المسؤولين السعوديين لم يسمحوا للشرطة التركية بتفتيش بئر داخل حديقة القنصلية في اسطنبول في إطار التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

اتصال مرتقب بين تيريزا ماي والعاهل السعودي اليوم

أردوغان: لن ندع المسؤولين عن قتل خاشقجي يفلتون من العدالة

إيران: السعودية لم تكن لتقتل خاشقجي دون حماية أمريكية

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله اليوم الأربعاء إن السعودية لم تكن لتقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي دون حماية أمريكية. "لم يكن أحد يتصور في عالمنا المعاصر وفي هذا القرن الجديد حدوث جريمة قتل منظمة كهذه وبهذه الطريقة".

فرنسا: أي قرار نتخذه سيكون استنادا إلى حقائق اتضحت ومسؤوليات تحددت

قال مصدر من مكتب الرئاسة الفرنسية الأربعاء إن فرنسا لن تتخذ أي "قرار متعجل" بشأن مستقبل علاقتها الاستراتيجية مع السعودية إلى أن تتضح الحقائق حول مقتل خاشقجي. وأضاف المصدر "إذا كانت قرارات ستتخذ في المستقبل فإنها ستتخذ استنادا إلى حقائق تكون قد اتضحت ومسؤوليات تحددت بشكل واضح".

رئيس المركزي السعودي: الرياض لن تعاقب البنوك التي قاطعت المؤتمر

ال محافظ البنك المركزي السعودي إن المملكة لن تعاقب البنوك الأجنبية التي قاطعت مؤتمر الاستثمار في الرياض بسبب تداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

مديرة المخابرات الأمريكية تريد سماع التسجيلات التركية لمقتل خاشقجي

قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز يوم الثلاثاء إن جينا هاسبل مديرة المخابرات المركزية الأمريكية، التي تزور تركيا للمساعدة في التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، سعت للاستماع إلى تسجيل صوتي مزعوم يوثق تعذيبه ومقتله.

23 أكتوبر تشرين الأول 2018

رئيس سوفت بنك يلغي كلمته بمؤتمر الاستثمار السعودي

قال مصدران مطلعان لرويترز إن ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك ألغى الكلمة التي كان من المقرر أن يلقيها خلال مؤتمر الاستثمار في السعودية.

وجاء نحو نصف مبلغ استثمارات صندوق رؤية التابع لسوفت بنك، والذي يصل إلى 93 مليار دولار، من السعودية.

ويناقض غياب رجل الأعمال الياباني سون (61 عاما) عن المؤتمر تماما حضوره البارز للمؤتمر الأول العام الماضي، والذي أعطي مصداقية لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجذب الاستثمارات إلى المملكة.

وقال مصدر إن سون في الرياض هذا الأسبوع لمقابلة مسؤولين سعوديين كبار بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حيث يريد أن يوضح بشخصه سبب عدم إمكانية حضوره المؤتمر وليعبر أيضا عن قلقه بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي ومقتله.

ويدير سوفت بنك استثمارات سعودية بعشرات المليارات من الدولارات في صندوق رؤية التابع له. وقال المصدر إن سون يعتقد أن من واجبه الحفاظ على علاقة وثيقة مع السعوديين.

وفي إشارة على التزام سوفت بنك تجاه المملكة، أكد صالح الرميح الشريك الإداري في صندوق رؤية وممثل المجموعة في افتتاح المؤتمر على خطة الصندوق الرامية إلى افتتاح مكتب هناك.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقول إنه سيلغي تأشيرات الدخول لمن تثبت مسؤوليتهم عن وفاة خاشقجي

وأضاف أنه سيعمل مع وزارة الخزانة لبحث إمكان تطبيق قانون ماجنتسكي للمساءلة العالمية على هؤلاء الأفراد.

كما صرح أن المصالح الاستراتيجية المشتركة مع السعودية لا تزال قائمة مع واشنطن.

ترامب يصف التستر على ما حدث لخاشقجي بأنه "أسوأ تستر على الإطلاق"

ويقول إنه سيترك للكونغرس تحديد تبعات مقتل خاشقجي على السعودية على أن يتشاور في ذلك معه. وأضاف أن أردوغان كان قاسيا جدا في تصريحاته عن السعودية، وردا على سؤال إن كان يصدق أردوغان قال ترامب إنه يرغب في رؤية الحقائق أولا

قائد بالحرس الثوري الإيراني يقول السعودية والبحرين وضعتا الحرس على قائمة الإرهاب لإلهاء العالم عن قضية خاشقجي

ولي العهد السعودي يشيد بمؤتمر الاستثمار رغم المقاطعة

أشاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء بمؤتمر الاستثمار الذي اجتذب صفقات استثمارية بقيمة 50 مليار دولار على الرغم من مقاطعة الكثيرين له بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وقال إن المؤتمر "عظيم" وإن هناك "مزيدا من الناس ومزيدا من المال".

البرلمان الإسباني يؤيد استمرار بيع الأسلحة للسعودية

صوت البرلمان الإسباني يوم الثلاثاء ضد وقف مبيعات الأسلحة للسعودية على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة لمعاقبة الرياض على قتل الصحفي جمال خاشقجي.

سي.إن.إن ترك: العثور على متعلقات خاشقجي خلال تفتيش عربة تابعة للقنصلية السعودية

ذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) اليوم الثلاثاء أن المحققين الأتراك عثروا على حقيبتين وأشياء أخرى في عربة تابعة للقنصلية السعودية في اسطنبول، وذلك في إطار التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ماكرون يرفض الإجابة على أسئلة بشأن وقف مبيعات الأسلحة للسعودية

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء الرد على أسئلة بشان وقف مبيعات الأسلحة للسعودية على الرغم من دعوة ألمانيا شركاءها في الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذوها في وقف صادرات الأسلحة للملكة.

بيان لمجموعة السبع: وزراء خارجية المجموعة يقولون إن الرواية السعودية عن موت خاشقجي تترك الكثير من التساؤلات دون إجابة

أدان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الثلاثاء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "بأشد العبارات الممكنة" وقالوا إن الرياض يجب أن تضمن عدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى.

وقال وزراء مجموعة السبع في بيان إن الرواية السعودية عن موت خاشقجي "تترك الكثير من التساؤلات دون إجابة". وكرر الوزراء أيضا دعوتهم لإجراء تحقيق شامل ويتسم بالمصداقية وشفاف وفوري.

المحققون الأتراك يعثرون على حقيبتين في عربة تابعة للقنصلية السعودية في مرأب للسيارات باسطنبول

رئيس وزراء كندا: من الصعب إلغاء صفقة سلاح ضخمة مع السعودية

قال جاستن ترودو رئيس وزراء كندا،الذي يتعرض لضغوط لمعاقبة السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، إنه سيكون من الصعب للغاية إلغاء صفقة سلاح مع الرياض تصل قيمتها إلى 13 مليار دولار كما يطلب معارضون.

وقال ترودو يوم الثلاثاء إن الاتفاق المبرم عام 2014 بشأن توريد مركبات مدرعة خفيفة بين الحكومة الكندية المحافظة السابقة ووحدة كندية لشركة جنرال داينامكس الأمريكية لصناعة السلاح ينص على ضرورة أن يدفع دافعو الضرائب مبلغا ضخما من المال من أجل إلغائه.

متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية: التقارير عن العثور على أجزاء من جثة خاشقجي مزعجة للغاية وننتظر نتيجة التحقيق التركي

ذكر متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء أن التقارير التي تفيد بالعثور على أجزاء من جثة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي مزعجة للغاية.

وقال "أنا على علم بالتقارير، وهي مزعجة للغاية... مكان جثة السيد خاشقجي هو أحد الأسئلة التي نحتاج لإجابات عليها كما ننتظر النتائج الكاملة للتحقيق التركي".

الرئيس التركي أردوغان يتصل هاتفيا بأسرة خاشقجي ويقدم التعازي

المسؤول عن قتل خاشقجي أدار وقائع الإجهاز عليه عبر سكايب

أدار وسائل التواصل الاجتماعي لحساب ولي العهد السعودي. ودبر عملية اعتقال المئات من النخبة السعودية. واحتجز رئيس وزراء لبنان. ويقول مصدران في المخابرات إنه أدار عملية القتل الوحشية التي تعرض لها الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول بإصدار الأوامر عبر سكايب.

سعود القحطاني، أحد كبار معاوني ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واحد ممن تم تحميلهم المسؤولية عن قتل خاشقجي في إطار مساعي الرياض لدرء التداعيات الدولية.

أوبر تنتظر الحقائق الكاملة لمقتل خاشقجي قبل البت في مشاركة السعودية

قال دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لشركة أوبر اليوم الثلاثاء إن الشركة تنتظر الحقائق الكاملة بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول قبل أن تحدد ما إذا كان ذلك سيؤثر على مشاركة المملكة في خدمة نقل الركاب.

العاهل السعودي وولي عهده يلتقيان باثنين من أفراد عائلة خاشقجي

قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء إن الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية استقبل اثنين من عائلة الصحفي جمال خاشقجي في الرياض.

وأضافت أن الملك سلمان استقبل "سهل بن أحمد خاشقجي وصلاح بن جمال خاشقجي وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع".

وزير الخارجية السعودي يتعهد بتحقيق شامل في قضية خاشقجي

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الثلاثاء (23 أكتوبر تشرين الأول) إن بلاده ملتزمة بإجراء تحقيق شامل وكامل للتوصل إلى الحقيقة وراء مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في تركيا.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي في إندونيسيا خلال زيارة دولة أن السعودية أرسلت فريقا إلى تركيا لإجراء تحقيق مشترك "وكشفت دليلا على حدوث قتل" في القنصلية السعودية في اسطنبول.

ومضى قائلا في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية "عبرنا عن التزامنا... بأن يكون التحقيق شاملا وكاملا وبكشف الحقيقة ومحاسبة أولئك المسؤولين".

وقال "سنعمل على... سلامة الإجراءات والآليات لضمان ألا يتكرر أبدا شيء كهذا".

الملك سلمان: السعودية ستحاسب المسؤولين عن مقتل خاشقجي أيا من كانوا

بريطانيا: ما زالت هناك أسئلة تتعلق بخاشقجي لا يمكن سوى للسعوديين الرد عليها

أردوغان: مؤشرات قوية على أن مقتل خاشقجي "بطريقة وحشية" كان مدبرا وأدعو السعودية لتسليم القتلة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن هناك مؤشرات قوية على أن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "بطريقة وحشية" كان مدبرا وإنه غير راض عن تحميل السعودية المسؤولية لبعض أفراد مخابراتها. ولم يذكر أردوغان في حديثه لأعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يشتبه بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي أنه من أصدر الأمر بالقتل. لكنه قال إن تركيا لن تنهي التحقيق في قضية خاشقجي دون الإجابة على جميع الأسئلة. وقال "أجهزة المخابرات والأمن لديها أدلة تظهر أن القتل كان مدبرا... وإلقاء اللوم في مثل هذه القضية على بعض أفراد المخابرات لن يرضينا أو يرضي المجتمع الدولي".

الرياض تتعهد بالقبض على كل المسؤولين عن مقتل خاشجي وعدم تكرار ما حدث

قال وزير الخارجية السعودي يقول سيتم القبض على كل المسؤولين عن الحادث واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكراره كما تعهد بأن السعودية ملتزمة بإجراء تحقيق شامل في مقتل خاشقجي

مديرة المخابرات المركزية الأمريكية تزور تركيا للمساعدة في قضية خاشقجي

مديرة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل تزور تركيا للمساعدة في التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه وكالات الأمن الدور الذي ربما لعبه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القضية¨

كندا مستعدة لتجميد صفقة أسلحة مع السعودية إذا اقتضت الضرورة

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الاثنين إن بلاده مستعدة لتجميد صفقة أسلحة كبرى مع السعودية إذا توصلت إلى أن السعودية أساءت استخدام الأسلحة وذلك وسط ضغط متزايد لمعاقبة الرياض على مقتل الصحفي جمال خاشقجي. ويشير حديث ترودو إلى أن أوتاوا ربما تعلق عقدا أُبرم في عام 2014 وفازت بموجبه الوحدة الكندية لشركة جنرال دينامكس الأمريكية بتوريد مركبات مدرعة خفيفة للسعودية. وتصل قيمة هذه الصفقة إلى 13 مليار دولار. وقال ترودو أمام البرلمان "نطالب بشدة ونتوقع أن تستخدم الصادرات الكندية بطريقة تحترم حقوق الإنسان بصورة كاملة... جمدنا تصاريح تصدير من قبل عندما كانت لدينا مخاوف من احتمال إساءة استخدامها ولن نتردد في فعل ذلك مجددا".

ترامب يعتقد أن وفاة خاشقجي كانت "مؤامرة باءت بالفشل"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة يو.إس.إيه توداي يوم الاثنين إنه يعتقد أن وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول كانت "مؤامرة باءت بالفشل".

رئيس مجموعة (إي.دي.إف) الفرنسية التنفيذي ينسحب من مؤتمر الاستثمار السعودي

انسحب الرئيس التنفيذي لمجموعة (إي.دي.إف) الفرنسية للمرافق من مؤتمر الاستثمار السعودي المقرر هذا الأسبوع وذلك في أعقاب انتقادات دولية بعد اعتراف الرياض بوفاة الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.

الرئيس التنفيذي لآرم البريطانية ينسحب من مؤتمر الاستثمار السعودي

أبلغ مصدر مطلع رويترز يوم الاثنين بأن سايمون سيجارس الرئيس التنفيذي لشركة تصميم الرقائق البريطانية آرم هولدنجز انسحب من مؤتمر الاستثمار السعودي الذي سيعقد هذا الأسبوع.

وسيجارس هو أحدث شخصية بين مسؤولين تنفيذيين بارزين انسحبوا من المؤتمر مع تزايد الضغوط على الرياض بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي وما أثير حول مقتله.

ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راض عن رواية السعودية بشأن خاشقجي، ويصف طلب السعودية شهرا لاستكمال التحقيق بأنه فترة طويلة ويقول لا يوجد ما يدعو لذلك

تلفزيون الإخبارية يقول ولي العهد السعودي اجتمع مع وزير الخزانة الأمريكي

الرئيس التنفيذي لتوتال ينوي حضور مؤتمر الاستثمار السعودي

قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية يوم الاثنين إنه سيحضر مؤتمر مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الجاري.

ميركل: لا صادرات أسلحة للسعودية ما لم تتضح واقعة قتل خاشقجي

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الاثنين مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بأنه عمل "وحشي" وتعهدت بوقف صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية إلى أن تتضح ملابسات هذه الواقعة.

ونددت ميركل "بالوحشية داخل القنصلية السعودية في تركيا" خلال تجمع انتخابي في بلدة أورتينبرج الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال شرقي فرانكفورت.

تركيا

قال تلفزيون (إن.تي.في) التركي إنه تم منع السلطات التركية من تفتيش سيارة دبلوماسية سعودية في اسطنبول اليوم الاثنين بسبب عدم الحصول على تصريح من القنصلية.

وعُثر على السيارة التابعة للقنصلية السعودية في اسطنبول متوقفة في حي سلطان غازي بالمدينة اليوم.

وقال تلفزيون (سي.إن.إن ترك) إن السلطات التركية ربما تتمكن من تفتيش هذه السيارة غدا الثلاثاء.

بريطانيا

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم الاثنين إن زعم السعودية بأن الصحفي جمال خاشقجي توفي في مشاجرة غير معقول.

وقال هانت للبرلمان "الزعم بأن خاشقجي مات في مشاجرة لا يرقى إلى تفسير معقول".

وأضاف أن أي رد بريطاني تجاه القضية سيتطلب انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

كوشنر يقول لولي العهد السعودي "العالم يتابع" قضية خاشقجي

قال غاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض يوم الاثنين إنه حث ولي العهد السعودي على الشفافية بشأن مقتل جمال خاشقجي وأبلغه بأن "العالم يتابع" رواية الرياض بشأن قضية الصحفي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن كوشنر، وهو صهر ترامب، سعى لتوطيد العلاقة الشخصية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وحث ترامب على العمل بحذر لتجنب إرباك علاقة استراتيجية واقتصادية مهمة.

وقال كوشنر لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية يوم الاثنين إنه نصح الأمير محمد قائلا "فقط كن شفافا. شفافا للغاية. العالم يتابع. هذا اتهام خطير جدا جدا وموقف صعب للغاية". وأضاف أن الأمير رد قائلا "سنرى".

وقال كوشنر إن الولايات المتحدة لا تزال في مرحلة "تقصي الحقائق" بشأن القضية وإنها تتابع الأمر عن كثب. ولم يوضح متى تواصل مع الأمير محمد وبأي وسيلة.

رئيس وزراء باكستان يسافر لحضور مؤتمر السعودية وسط "حاجة ماسة" للقروض

توجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى المملكة العربية السعودية لحضور مؤتمر الاستثمار الذي قاطعه زعماء آخرون بسبب وفاة الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا.

وذكر خان في مقابلة قبل مغادرته البلاد أنه قلق بشأن وفاة خاشقجي لكنه لا يستطيع التغيب عن المؤتمر قائلا "إننا في حاجة ماسة" لقروض سعودية لدعم اقتصاد باكستان.

المؤسسات السعودية تشتري في سوق الأسهم لوقف الهبوط بعد إعلان موت خاشقجي

عوض مؤشر الأسهم السعودية معظم الخسائر التي مُني بها في المعاملات المبكرة يوم الاثنين مع مواصلة الصناديق المرتبطة بالحكومة تعزيزها للسوق، بينما ضغطت المخاوف بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

تركيا

تركيا تقول إنها ستعمل جاهدة لكشف ملابسات مقتل خاشقجي

-قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن تركيا ستصل إلى أقصى مدى ممكن لكشف ملابسات جريمة "القتل المشينة" للصحفي السعودي جمال خاشقجي.

تركيا تضع خطيبة خاشقجي تحت حماية أمنية على مدار الساعة

السلطات التركية وضعت خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض المقتول تحت حراسة أمنية على مدار الساعة.

وذكرت الوكالة أن مكتب حاكم اسطنبول خصص حراسة من الشرطة على مدار الساعة للمواطنة التركية.

ولم ترد السلطات حتى الآن على طلب للتعليق على السبب الذي دفعها لاتخاذ مثل هذا القرار.

وقالت خديجة إنها في يوم اختفاء خاشقجي انتظرت لعدة ساعات أمام القنصلية السعودية في اسطنبول وعندما لم يخرج أبلغت السلطات بناء على توجيهه لها قبل أن يدخل القنصلية.

وبعدما أكدت السعودية وفاته كتبت خديجة على حسابها في تويتر "لقد أخذوا جسدك من هذه الدنيا ولكن ستبقى ضحكتك الجميلة في دنياي إلي الأبد".

تونس

قال وزير الخارجية التونسي اليوم الاثنين إن تونس تدين قتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي لكنه شدد على أن هذا الحادث لا يمكن أن يكون سببا لاستهداف استقرار السعودية.

وقال خميس الجهيناوي في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي بالعاصمة تونس "نحن ندين مقتل خاشقجي خصوصا أنها جريمة ضد صحفي ولكن السعودية تفاعلت إيجابيا وفتحت تحقيقا".

وأضاف "لكن نحن نقول أيضا أنه لا يجب استغلال هذا الحادث لاستهداف السعودية وأمنها واستقرارها وهي دولة مهمة جدا في المنطقة والعالم".

واختفى خاشقجي، كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست والناقد القوي لولي العهد السعودي، قبل ثلاثة أسابيع بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لزواجه المرتقب.

وأثار موقف الرياض، التي نفت في بادئ الأمر أي علم لها بمصير الصحفي قبل أن تعلن مقتله في شجار داخل القنصلية، الشكوك لدى العديد من الحكومات الغربية ووتر علاقاتها مع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.

سيمنس

قال جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس يوم الاثنين إنه لن يحضر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ومجموعة الهندسة الألمانية العملاقة واحدة من آخر الشركات التي قررت عدم إرسال رئيسها التنفيذي إلى المؤتمر الذي يعرف باسم "دافوس الصحراء"، بعدما سعت السعودية إلى التغطية على قتل خاشقجي قبل الاعتراف بأنه "خطأ جسيم".

وقال كايسر في بيان يوضح فيه دوافعه وراء عدم حضور المؤتمر نشره على حسابه بموقع (لينكد إن) "سيمنس شريك ملتزم وجدير بالثقة للمملكة ورؤيتها 2030. لكن في الوقت الحالي، يجب اكتشاف الحقيقة وتطبيق العدالة".

وأضاف "بمرور الوقت ستتضح كيفية تطور الأمور. وآمل بأن يكون هناك وضوح وشفافية وعدالة عاجلا وليس آجلا".

فرنسا

ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الاثنين أن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي جريمة خطيرة ينبغي الوصول إلى كبد حقيقتها من خلال التحقيقات.

وعندما سئل لو دريان عما إذا كانت فرنسا قد تتصرف مثل ألمانيا فيما يتعلق بوقف صادرات الأسلحة لحين اتضاح حقيقة مقتل خاشقجي، قال إن أي رد سيأتي بعد التأكد من الحقيقة.

تركيا

العثور على سيارة تخص القنصلية السعودية في مرأب للسيارات باسطنبول

ذكر تلفزيون (إن.تي.في) ووسائل إعلام محلية أخرى أنه جرى العثور على سيارة تخص القنصلية السعودية في اسطنبول في حي سلطان غازي بالمدينة، مضيفة أن الشرطة ستفتش المركبة.

تركيا: مقتل خاشقجي جريمة قتل معقدة "تم التخطيط لها بوحشية"

ذكر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يوم الاثنين أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي جريمة قتل معقدة "تم التخطيط لها بوحشية". وقال إن مزاعم حدوث مفاوضات بين تركيا والسعودية بشأن خاشقجي غير أخلاقية.

5 موظفين أتراك بقنصلية السعودية في اسطنبول يدلون بشهاداتهم

ذكر تلفزيون (إن.تي.في) التركي اليوم الاثنين أن خمسة موظفين أتراك في القنصلية السعودية باسطنبول يدلون بشهاداتهم في تحقيق بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وسبق أن قال التلفزيون أن 20 من موظفي القنصلية أدلوا بشهاداتهم أمام المدعين فيما له صلة بالواقعة الأسبوع الماضي.

ألمانيا

ألمانيا تحث دول الاتحاد الأوروبي أن تحذو حذوها في وقف صادرات الأسلحة للسعودية

ذكر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الاثنين أن ألمانيا تريد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أن تحذو حذوها في وقف صادرات الأسلحة للسعودية مع استمرار الغموض الذي يكتنف مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

هل تلجأ السعودية لسلاح النفط؟ الرياض تقول "لا نية"

قال وزير الطاقة السعودي يوم الاثنين إنه لا نية لدى السعودية لفرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث في 1973 وإنها ستفصل النفط عن السياسة وذلك وسط أزمة متفاقمة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأبلغ الوزير خالد الفالح وكالة تاس الروسية للأنباء عندما سئل إن كان من الممكن أن يتكرر حظر 1973 "لا توجد نية."

الرئيس الإندونيسي يلتقي بوزير الخارجية السعودي ويعبر عن أمله في أن يكون التحقيق في مقتل خاشقجي "شفافا وشاملا"

الأحد 21 أكتوبر تشرين الأول

السعودية: قتل خاشقجي "خطأ جسيم" وولي العهد لم يكن على علم بالواقعة

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يقول في مقابلة لشبكة فوكس الأمريكية إن الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بما حدث للصحفي المعارض جمال خاشقجي.

فيما يلي.. الملف الكامل لحادثة اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية منذ اليوم الأول.

للمزيد:

الملف الكامل لاختفاء خاشقجي.. منذ اليوم الأول لدخوله القنصلية حتى إعتراف السعودية بمقتله

برلين توقف صادرات الأسلحة للسعودية وتدعو الدول الأوروبية لاتخاذ لنفس الخطوة

الأجانب يبيعون 1.1 مليار دولار من الأسهم السعودية في أسبوع واحد