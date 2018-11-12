بعد تلميحات واشنطن.. إيران تعلن استعداد قواتها المسلحة لحماية ناقلات النفط ضد أي تهديد

قال مسؤول عسكري إيراني يوم الإثنين إن القوات المسلحة ستحمي ناقلات النفط الإيرانية في وجه أي تهديدات بعد أن قالت الولايات المتحدة إن السفن "مسؤولية عائمة" أي أنها قد تكون في مرمى العقوبات أيضا وحذرت مشغلي الموانئ من السماح لهم بالمرور.
ونقلت وكالة أنباء ISNA الإيرانية عن الأميرال محمود موسوي نائب قائد القوات النظامية قوله "القوات المسلحة الإيرانية... مستعدة اليوم كما كانت في الماضي لحماية أسطولنا من ناقلات النفط ضد أي تهديدات حتى يمكنها مواصلة استخدام الممرات المائية البحرية".
الولايات المتحدة استأنفت عقوباتها على صناعات النفط والشحن والبنوك الإيرانية يوم الاثنين الماضي بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 في وقت سابق من هذا العام.
وقال الممثل الأمريكي الخاص بشأن إيران بريان هوك يوم الأربعاء "إن الناقلات الإيرانية مسؤولية عائمة من قناة السويس إلى مضيق ملقا وكل نقاط العبور بينهما". هوك أضاف أيضا "الناقلات الإيرانية المؤمّنة ذاتيا تشكل خطرا على الموانئ التي تسمح لها بالرسو (والممرات) التي تسمح لها بالعبور".
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن تصريحات هوك تشكل تهديدا ضد الناقلات الإيرانية التي تحمل النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية. وقال موسوي "إن وضع العوائق أمام النقل والتجارة الدولية عبر الممرات المائية الدولية هو أمر غير مقبول، والقوات المسلحة الإيرانية على استعداد لحماية أسطولنا التجاري، كما جرت العادة خلال السنوات الأربعين الماضية."
هوك صعد من إمكانية أن تواجه الدول ومشغلي الموانئ عقوبات أمريكية لتسهيلهم "أنشطة غير المشروعة" فيما إذا سمحت للسفن الإيرانية باستخدام الممرات المائية أو مرافق الموانئ الدولية، وقال إن إيران تشحن "ملايين البراميل من الخام" بشكل منتظم إلى سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد.
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