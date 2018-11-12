أظهرت دراسة أمريكية أن حجم استخدام الأشخاص لمواقع التواصل الاجتماعي يؤثر بشكل مباشر على حالتهم المزاجية والنفسية.
الإكثار من استخدام مواقع التواصل يساهم في الإصابة بالاكتئاب
الإكثار من استخدام مواقع التواصل يساهم في الإصابة بالاكتئاب
وأجرت ميليسا هَنت، الباحثة بقسم علم النفس بجامعة بين ستيت بولاية بنسلفانيا، دراستها التجريبية على 143 طالبً وطالبة لمدة ثلاث أسابيع.
وتم خلالها تقسيمهم لفريق يقصر استخدام أعضائه لمواقع التواصل إلى 10 دقائق فقط لكل تطبيق يومياً بينما سُمح لأعضاء الفريق الآخر بمواصلة معدلاته الطبيعية في استخدام التطبيقات المختلفة مثل فيسبوك وسنابشات وانستغرام.
وتم متابعة الأفراد محل الدراسة بشكل أسبوعي من حيث معدلات الاكتئاب بالإضافة إلى المساندة الاجتماعية التي يحظون بها في الوقت الذي يُراقب فيه استخدامهم لمواقع التواصل عبر مؤشر استخدام البطارية الخاص بنظام التشغيل iOS لهواتف الآيفون.
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وتوصلت الدراسة، التي نشرت نتائجها بالإصدار الأخير من مجلة علم النفس الاجتماعي والمرضي، إلى أن المجموعة التي قللت من استخدام مواقع التواصل أظهرت مستويات أقل من الوحدة والاكتئاب والقلق.
ونصت نتائج الدراسة على "اقتراحات قوية بأن الحد من استخدام مواقع التواصل إلى حوالي 30 دقيقة يومياً قد يؤدي إلى تحسن ملحوظ في معيشة الفرد".
وقالت هَنت إن العديد من الطلاب بدأوا الدراسة بمعدلات عالية من الاكتئاب انخفضت لدى العديد منهم بنهاية فترة الملاحظة التجريبية.
وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها حيث اقتصرت دراسات تجريبية سابقة على تقييم معدلات استخدام الأفراد لموقع فيسبوك وحده دون ملاحظة استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى.