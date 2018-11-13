بعد ماكرون.. ميركل تدعو إلى إنشاء جيش أوروبي

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الثلاثاء، إلى بناء جيش متكامل للاتحاد الأوروبي، مرددة ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي. كما ذكّرت بدروس الحرب العالمية الأولى والانقسامات التي أدت إلى نشوب الصراع.
وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان الأوروبي: "ينبغي أن نعمل على رؤية مفادها أن نبني يوما ما جيشا أوروبيا حقيقيا"، لتدعم بذلك خطط ماكرون حول الدفاع الأوروبي وعمليات تطوير الأسلحة.
وأثارت الدعوة إلى جيش أوروبي التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورغم أن الدعوة تعكس نهجا عاما في التفكير داخل الاتحاد الأوروبي إلا أنها ليست مقبولة من الجميع.
وتهدف دعوة ماكرون إلى إظهار استعداد أوروبي لتلبية مطالب الولايات المتحدة بأن تفعل المزيد من أجل أمنها الخاص، وأن تعتمد بدرجة أقل على المظلة الأمنية الأمريكية.
وقالت ميركل إن مثل هذه القوات المسلحة لن تقوّض التحالف العسكرى بقيادة الولايات المتحدة "ناتو"، ولكنها قد تكون مكملة له. ولقيت ملاحظاتها تصفيقا حادا داخل البرلمان.
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من جهة أخرى، قالت ميركل إن منطقة اليورو ستكون فاعلة فقط إذا أوفت جميع الدول الأعضاء بمسؤولياتها، مضيفة أنه بخلاف ذلك كانت قوة واستقرار منطقة اليورو معرضين للخطر.