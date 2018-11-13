محكمة الرقابة الأوروبية لتركيا: من المستفيد من التمويل المخصص لمساعدة اللاجئين السوريين؟

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أعربت محكمة الرقابة الأوروبية، الثلاثاء، عن وجود شكوك لديها حيال التمويل الأوروبي للاجئين في تركيا، كما عبرت عن أسفها حول رفض أنقرة الإفصاح عن المستفيدين من التمويل. وقالت المحكمة إنها تستطيع التأكيد على أن الأموال تصل إلى اللاجئين، لكنها غير متأكدة إذا ما كانت كل الأموال تغطي احتياجاتهم.

استجابة سريعة للأزمة وفي بيان نشرته المحكمة عبر موقعها الرسمي، قالت إن "برنامج التسهيلات الخاصة باللاجئين في تركيا"، والذي يقدم الدعم لهم وللمجتمعات التركية التي تستقبلهم، قد استجاب بسرعة للأزمة ضمن ظروف صعبة. وأضاف البيان أن المشروع الإنساني ساعد اللاجئين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية، لكنه في المقابل لا يقدم دائما القيمة المتوقعة للأموال.