قد تواجه إيطاليا إجراءات تأديبية من قبل الاتحاد الأوروبي إذا لم تقدم خطة ميزانية جديدة بحلول نهاية اليوم الثلاثاء.
وإلى حينه، يرفض التحالف الشعبوي الحاكم في إيطاليا الامتثال للمفوضية الأوروبية، ما يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات مالية على روما.
هل تقدم إيطاليا اقتراح ميزانية جديد لتتجنب إجراءات تأديبية محتملة من الاتحاد الأوروبي؟
وإلى حينه، يرفض التحالف الشعبوي الحاكم في إيطاليا الامتثال للمفوضية الأوروبية، ما يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات مالية على روما.
وبعد لقاء أول الإثنين، سيعقد رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي اجتماعا بعد ظهر الثلاثاء مع نائبيه ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو. بالمقابل، أمهلت المفوضية الأوروبية إيطاليا حتى ظهر الثلاثاء (11,00 ت غ) لمراجعة نص الميزانية.
ويرى التحالف الحاكم في إيطاليا أن الميزانية ضد التقشف ستنعش النمو الضعيف الذي سيسمح بدوره بخفض العجز العام والدين.
من جانبه، قال مانفريد فيبر، الذي يخوض سباق الترشح لرئاسة المفوضية الأوروبية العام القادم، إنه يريد مواصلة الحوار مع إيطاليا لحل خلافها مع الاتحاد الأوروبي.
ورفضت المفوضية الأوروبية مشروع الميزانية المالية الإيطالية الشهر الماضي، وهددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تعديلها لتتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي، بيد أن روما لا ترغب بالقيام بذلك.
وقال فيبر، وهو المرشح الأوفر حظا في السباق ليصبح رئيس المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي لديه قواعد واضحة.
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وأضاف لراديو "ألمانيا دوت كومفونك": "لدينا اقتراح إيطالي على الطاولة يتجاوز الحدود بكثير"، مضيفا: "يجب بذل جهود لممارسة الحوار".