فيديو ينشر للمرة الأولى لاحتفال ملك إيطاليا بالفوز بالحرب العالمية الأولى

في هذه الأيام التي يحيي فيها العالم الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى تستعيد يويونيوز من ذاكرة الحرب العالمية الأولى هذه الصور الحصرية لزيارة الملك فيتورو إيمانيويل الثالث لتريستي الإيطالية في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1918، وتحديداً من لحظة وصوله إلى رصيف مولو أوداس الذي أصبح اسمه لاحقاً ميناء مولو سان كارلو حيث رست سفينة الملك.
الحرب التي خسرت فيها إيطاليا 750 ألف شخص وخلفت تقريباً عدد مساو من المصابين والمشوهين انتهت في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 بانتصار على الجيوش القوية لامبراطورية تتهاوى، وتم تدمير آخر نموذج للحكم الأرستقراطي الذي يعيد للمخيلة الإمبراطورية الرومانية المقدسة للأبد مفسحاً المجال لتوحيد إيطاليا بشكل كامل تحت تاج جبال الألب.
وللمرة الأولى خلال احتفالات الانتصار بالحرب العظيمة يقوم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بتكريم الجنود الإيطاليين الذين قاتلوا في صفوف الجيش النمساوي المجري.