أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس أن أندية البطولة وافقت من حيث المبدأ على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في موسم 2019-2020.
أندية الدوري الإنجليزي توافق على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد
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أندية الدوري الإنجليزي توافق على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد
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وأضافت الرابطة في بيان عقب اجتماع للأطراف المعنية "ستتقدم الرابطة الان بطلب رسمي للمجلس الدولي لكرة القدم والفيفا (الاتحاد الدولي) لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد الموسم المقبل".
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