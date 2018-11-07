تعرف على لاعبة كرة القدم المغربية ريم السبكي

بتشجيع من والديها تحقق الشابة ريم ذات ال 21 ربيعا حلمها بممارسة رياضة كرة القدم مع فريق نادي عين عتيق للسيدات، والذي يقع مقره قرب العاصمة المغربية الرباط

ريم سوبكي تحدثت يوم الأربعاء الماضي إلى قناة SNTV عن تجربتها وعن حالة كرة القدم النسائية في المغرب، وتقول: "المشكلة أنه لا توجد موارد مادية، إذا أردنا أن نكون واقعيين، خاصة وأن اللاعبات يمارسن أيضا العمل أو الدراسة، ومن الصعب عليهن السفر إلى مدن أخرى وبخاصة المدن الجنوبية. فإذا سافرت يوم الخميس على سبيل المثال عليك أن تأخذ يوما إضافيا للراحة".

تأسس فريق عين عتيق في عام 2005 في تمارة، قرب الرباط ، ويعد واحدا من نوادي كرة القدم النسائية الأكثر تميزا في البلاد، بالرغم من أن أعضاءه يواجهن نفس الصعوبات التي يعاني منها أي نادي كرة قدم نسائية في المغرب، فرياضة كرة القدم للإناث لم يكن مرحبا بها في المجتمع المغربي في الماضي، وهو ما منع الكثير من النساء من المشاركة في هذه الرياضة بطريقة احترافية.