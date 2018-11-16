فوجئ رجل من رومانيا بالعثور على مبلغ 95 ألف يورو (107،000 دولار) مخبأة داخل علبة في خزانة مستعملة كان قد اشتراها على أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة للبيع والشراء. الرجل الذي يعمل كبناء قرر إعادة المبلغ مباشرة.
رومانيا: رجل يعثر على 100 ألف دولار داخل خزانة قديمة ويعيدها لصاحبها
رومانيا: رجل يعثر على 100 ألف دولار داخل خزانة قديمة ويعيدها لصاحبها
وقالت أديلا ستانسيتي لوكالة أسوشيتد بريس الثلاثاء إن زوجها قام مؤخراً بشراء الخزانة من موقع إلكتروني شهير. وبعد أيام، وبينما كانت تجهز العشاء سمعت زوجها صموئيل يصرخ "تعالي وانظري ما وجدته" وكان صندوق معدني داخل الخزانة مليئ بأوراق نقدية بقيمة 500 يورو للورقة الواحدة.
وأضافت أنهما قاما بعَدِّ المال معاً وقالت "لقد كانت صدمتنا كبيرة، لم نتمكن من النوم طوال الليل". وتابعت السيدة "اعتقدنا في البداية أنه فخّ منصوب، لكننا اتفقنا على إعادة المال إلى الشخص الذي اشترينا منه الخزانة".
وسافر الرجل إلى قرية بيجياكي حيث يعيش البائع الذي قال إن الخزانة كانت لوالده الذي توفي مؤخرا. وأكدت ستانيسي أن الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه "لم يكن يعلم بوجود هذا المال في الخزانة. وكانت دهشته كبيرة.
وقد حصل الزوجان على مكافأة مالية من طرف البائع.
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