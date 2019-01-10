شاهد: رومانيا تتسلم رسميا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

شارك مسؤولون رومانيون وأوروبيون اليوم في بوخاريست الاحتفال بمناسبة تسلم رومانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لفترة تنتهي آخر شهر يونيو القادم.
وحضر الحفل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، ورئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانسيلا، وجون كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية.
وفي أول مهمة لها على رأس الاتحاد الأوروبي، تواجه رومانيا مشكلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مارس القادم، وانتخابات البرلمان الأوروبي في شهر مايو، بالإضافة إلى محادثات صعبة بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة.
رومانيا والتي تعتبر ثاني أفقر دولة في الاتحاد، والتي انضمت إليه عام 2007، منقسمة سياسيا، على المستوى الداخلي، وتخضع لإشراف الاتحاد الأوروبي بسبب الفساد والمخاوف بشأن حكم القانون.
وأكد توسك أن رومانيا ستؤدي دورها بشكل جيد وقال:"كلي ثقة أنكم ستقودون الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة القادمة بحيوية وحكمة".
يونكر قال:"المفوضية الأوروبية ستقف إلى جانب رومانيا خلال هذه الأشهر، وسنعمل لكي تكون أول فترة رئاسية لرومانية للمجلس الأوروبي مفصلية وأن تكون عظيمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
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