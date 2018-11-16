نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو لمناورات عسكرية يقوم بها أسطولها الشمالي في بحر بارنتس. وتشارك في المناورات بوارج حربية أبرزها الطراد متعدد المهام "بطرس الأكبر" وغواصات نووية سرية.
شاهد: مناورات ضخمة للبحرية الروسية في المحيط المتجمد الشمالي
شاهد: مناورات ضخمة للبحرية الروسية في المحيط المتجمد الشمالي
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قامت بعدة مناورات مشابهة في الماضي في بارنتس الواقع جنوب المحيط المتجمد الشمالي، ما يرى فيه خبراء تذكيراً روسياً لحقوق الكرملين في ثروات المحيط المتجمد الشمالي.
ويصف مراقبون ما يحصل جنوب المتجمد الشمالي وعلى حدود روسيا والناتو "بالألعاب حرب".
وكانت منظمة حلف شمال الأطلسي قد أنهت مناورات عسكرية هي الأضخم منذ عقود في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، فيما وجهت النرويج الثلاثاء الماضي أصابع الاتهام إلى روسيا، متهمة إياها بتشويش خطوط الاتصالات والرادارات العسكرية التابعة للمنظمة.
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الاتهام نفسه وجهته وزارة الخارجية الفنلندية إلى روسيا يوم أمس، بحسب ما نقله موقع "ذي بارنتس أوبسرفر" النرويجي. ونشرت وسائل إعلام نرويجية صوراً لقاذفة روسية من طراز توبوليف 160 مضيفة أنها كانت في مهمة تجسس على مناورات "الناتو".
من جهته نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بسكوف، أي تورّط في عمليات التشويش على الرادارات العسكرية.