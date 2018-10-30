"ناتو" يبدأ مناوراته الأضخم منذ عقود "لحماية حلفائه من أي تهديد"

بدأ حلف شمال الأطلسي "ناتو" أكبر مناوراته العسكرية منذ عقود، وتمتد من بحر البلطيق إلى أيسلندا بمشاركة 31 دولة.
وتجري المناورات العسكرية بالقرب من الحدود مع روسيا، التي أجرت تدريبات عسكرية ضخمة الشهر الماضي.
وشرعت كل من القوات الفرنسية والبريطانية والألمانية والنرويجية والدنماركية بالتدرب على القنص، في النرويج، اليوم الثلاثاء.
كما بدأت القوت بالتدرب على على النظام الجوي للتحكم والتحذير التابع لحلف ناتو، وبالفعل قامت بعض الطائرات بطلعات جوية في سماء النرويج لاختبار القدرة على جمع وإرسال المعلومات.
حماية الحلفاء
ويقول الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن هذه التدريبات تهدف إلى إظهار أن التحالف يمكن أن يحمي أعضاءه وليس الهدف استفزاز روسيا.
وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي: "نقوم بالتدريبات هنا لإرسال رسالة واضحة، لأجل الدول الأعضاء ولأي أحد قد يتحدانا". وأردف قائلا: "ناتو جاهز وهو قادر على حماية جميع حلفائه ضد أي تهديد".
وتزايد قلق النرويج بشأن روسيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014، فسعت أوسلو إلى مضاعفة عدد مشاة البحرية الأمريكية الذين يتلقون تدريبات على أراضيها كل عام، في خطوة انتقدتها موسكو.
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في الوقت المحدد
من جهة أخرى، يقول مراسل يورونيوز أندريه بيكتوف، إن التدريبات على الرسو على الشواطئ والطيران قد حققا أحد أهم أهدافهما، أن يثبتا قدرة ناتو على إيصال أعداد ضخمة من الجنود وكميات ضخمة من المعدات العسكرية.
كما ينقل بيكتوف عن أحد المسؤولين في ناتو قوله إن كل شخص وكل شيء كان في مكانه في الوقت المحدد، ومستعد لأي عمل.