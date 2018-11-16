البيت الأبيض يدرس تسليم غولن إلى تركيا لتخفيف الضغط على السعودية

يبحث البيت الأبيض عن مخرج للتخلص من عدو للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المتواجد في الولايات المتحدة، من أجل "استرضاء" تركيا بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وفقاً لمسؤولين أمريكيين كبار في البيت الأبيض.

وبحسب شبكة إن بي سي الأمريكية فإن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل الأمريكية تلقيا توجيهات بإعادة فتح ملف تسليم رجل الدين التركي فتح الله غولن، فيما أوعزت وزارة الأمن الداخلي بتقديم بيانات حول الوضع القانوني لإقامته في الولايات المتحدة.