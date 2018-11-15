أوغلو يرد على النيابة السعودية: إجراءاتكم غير كافية ويجب محاكمة قتلة الـ خاشقجي في تركيا

في أول تعقيب تركي على بيان النيابة العامة السعودية حول قضية الصحفي جمال خاشقجي، ومسؤولية المتهمين والعقوبات بحقهم؛ قال وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو إن الإجراءات التي أعلنها النائب العام السعودي إيجابية لكنها ليست كافية، ورأى بأن "بعض تعليقات النيابة السعودية غير مرضية".
وطالب الوزير التركي بضرورة أن تتم محاكمة الفريق المكون من 15 فرداً الذي شارك في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، وقال إنه "يجب الكشف عمن أمروا بالقتل وعمن نفذه"
وأكد تشاووش أوغلو أن قتل خاشقجي كان مخططاً سلفاً، وأنه تم جلب معدات وأفراد إلى تركيا لتقطيع جثته.
وزير خارجية تركيا رأى أنه لا تزال هناك أسئلة بلا إجابات عن مكان جثة خاشقجي، وأكد على "مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي في هذه القضية.
جاءت تصريحات الوزير بعد مؤتمر صحفي للنيابة السعودية تحدثت فيه عن تفصيلات الإجراءات التي اتخذتها الرياض بشأن القضية.
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وأعلنت النيابة السعودية في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم النيابة العامة في الرياض شلعان الشلعان، يوم الخميس، أن من أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه".
وقالت إن المستشار السابق في البلاط الملكي سعود القحطاني مُنع من السفر ويخضع للتحقيق.
وطالبت النيابة بإعدام خمسة من بين 11 مشتبهاً به تم توجيه الاتهام لهم في القضية.
وكان هذا ثالث بيان تصدره المملكة حول القضية، حيث صدر من قبل بيانان في 19 و25 تشرين أول (أكتوبر) الفائت.