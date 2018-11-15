أوغلو يرد على النيابة السعودية: إجراءاتكم غير كافية ويجب محاكمة قتلة الـ خاشقجي في تركيا

في أول تعقيب تركي على بيان النيابة العامة السعودية حول قضية الصحفي جمال خاشقجي، ومسؤولية المتهمين والعقوبات بحقهم؛ قال وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو إن الإجراءات التي أعلنها النائب العام السعودي إيجابية لكنها ليست كافية، ورأى بأن "بعض تعليقات النيابة السعودية غير مرضية".

وطالب الوزير التركي بضرورة أن تتم محاكمة الفريق المكون من 15 فرداً الذي شارك في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، وقال إنه "يجب الكشف عمن أمروا بالقتل وعمن نفذه"

وأكد تشاووش أوغلو أن قتل خاشقجي كان مخططاً سلفاً، وأنه تم جلب معدات وأفراد إلى تركيا لتقطيع جثته.