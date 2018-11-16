هل يحقق الإيطالي رانيري المعجزة في فولهام مثلما حققها في ليستر سيتي؟

قرر نادي فولهام الإنجليزي تعيين الإيطالي كلاوديو رانييري مدربًا للفريق، بعد سلسلة النتائج السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأعلن النادي الإنجليزي أنه قرر التخلي عن خدمات مدربه الصربي سلافيشا يانكونوفيتش، بسبب الهزائم المتتالية المحققة في البطولة المحلية، حيث يحتل المركز الأخير بعد اهتزاز شباكه 31 مرة هذا الموسم بسبب سوء خط الدفاع، ما جعل الفريق يحصد 5 نقاط فقط من مجموع 12 مباراة.
ورغم قيادة يانكونوفيتش فولهام للصعود إلى البريميرليغ، إلا أنه فشل في تحقيق نتائج إيجابية منذ انطلاق الدوري، على الرغم من تدعيم الفريق بصفقات وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو.
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وقال رانييري مدرب روما السابق والذي قاد ليستر سيتي لقصته الخيالية بحصد اللقب في 2016 في مقابلة مع موقع فولهام الرسمي على الانترنت "كمدرب إيطالي الطريقة الدفاعية هي الأفضل للفريق، لذلك من المهم أن نملك رؤية دفاعية قوية. ليس فقط فيما يخص حراسة المرمى أو مركز الظهير بل الفريق ككل". وأضاف:" إن الفريق بحاجة للعمل الجماعي للهروب من خطر النتائج السلبية وتذيل الترتيب".
وكان الإيطالي قد قاد ليستر للتتويج باللقب عقب اعتماده على دفاع قوي وتشكيلة كانت تقاتل للحصول على كل نقطة، لذلك يسعى لغرس القيم ذاتها في النادي اللندني.
ويستضيف فولهام منافسه المتعثر ساوثامبتون يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني بعد استئناف الدوري عقب فترة التوقف الدولي.