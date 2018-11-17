شاهد.. العثور على غواصة أرجنتينية فُقدت قبل عام

أعلنت مصادر عسكرية في الأرجنتين، يوم السبت، العثور على غواصة فُقدت منذ أكثر من عام، وهي المأساة التي راح ضحيتها حوالي 44 من أفراد الطاقم.
وكانت الغواصة الأرجنتينية في مهمة روتينية إلى أوشوايا، في جنوب البلاد، عندما تعرضت لخلل كهربائي صبيحة 15 نوفمبر، وصدرت أوامر بالعودة إلى القاعدة، إلا أن الاتصالات مع الغواصة انقطعت.
وتم تشكيل لجنة تحقيق في أسباب المأساة، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج خلال الأيام القادمة.
وكانت البحرية الأرجنتينية اليوم قد قالت إن شركة خاصة مكلفة من الحكومة حددت موقع الغواصة سان خوان على عمق نحو 800 متر تحت سطح المحيط بعد عام من اختفائها وعلى متنها أفراد طاقمها البالغ عددهم 44 شخصا.
وكان لدى الغواصة إمدادات أكسجين تكفي سبعة أيام عندما أبلغت بموقعها آخر مرة يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي. وصدرت أوامر للطاقم بالعودة إلى قاعدة بحرية في مار دل بلاتا على الساحل الشرقي للبلاد بعدما أبلغوا أن المياه تتسرب إلى داخل الغواصة عبر أنبوب الهواء.
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وكلفت الحكومة شركة (أوشن اينفينتي)، وهي شركة بحرية يمكنها البحث ورسم خرائط لقاع البحر، بالحبث بعد فشل عملية دولية ضخمة للعثور على الغواصة التي اختفت في جنوب المحيط الأطلنطي.
وكانت الغواصة تبعد نحو 430 كيلومترا عن ساحل باتاجونيا في الأرجنتين عندما أرسلت آخر إشارة.
وأدت هذه الكارثة إلى إعادة تقييم وضع الجيش الأرجنتيني الذي يملك إحدى أصغر ميزانيات الدفاع في أمريكا اللاتينية بالمقارنة مع حجم الاقتصاد وذلك بعد سلسلة من الأزمات المالية.