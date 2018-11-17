كندا في طريقها لاستقبال أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ 30 عاما

أظهرت أحدث البيانات أن كندا في طريقها لاستقبال أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ بدء تسجيل بيانات طالبي اللجوء قبل 30 عاما تقريبا، في وقت تواجه فيه الحكومة تدقيقا في تعاملها مع الهجرة قبل الانتخابات الاتحادية التي تجرى العام المقبل.

وأفادت البيانات التي كُشف عنها يوم الخميس أن رغم زيادة برودة الطقس إلا أن عدد طالبي اللجوء تخطى ستة آلاف في أكتوبر تشرين الأول، وهو أكبر عدد شهري هذا العام.

ويرفع هذا إجمالي عدد طلبات اللجوء في الشهور العشرة الأولى من عام 2018 إلى 46245 مما يجعل البلد في طريقه لتجاوز العدد المسجل العام الماضي بالرغم مما تكابده هيئة شبه قضائية معنية بالفصل في الطلبات للنظر في 64 ألف طلب متراكم.