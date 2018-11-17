خرج المئات في مظاهرة معارضة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في شيمنتس أثناء زيارة لها للمدينة الواقعة شرق البلاد يوم الجمعة.
وحمل المتظاهرون لافتات وأعلام ورددوا هتافات تهاجم ميرك وتطالبها بالرحيل.
""طلبنا من الشركة الأم نماذج أخرى ليس فيها تجسيم بشري حتى نوضح بأن الجهاز ليس متخصصا فقط في الأشكال البشرية بل هو طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على طباعة أي شيء مثل سيارة، مركب، بيت، عمارة"."محمد اليوسفي المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده في الكويت
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
""طلبنا من الشركة الأم نماذج أخرى ليس فيها تجسيم بشري حتى نوضح بأن الجهاز ليس متخصصا فقط في الأشكال البشرية بل هو طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على طباعة أي شيء مثل سيارة، مركب، بيت، عمارة"."محمد اليوسفي المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده في الكويت
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
شاهد: مئات المتظاهرين يطالبون ميركل بمغادرة مدينتهم
خرج المئات في مظاهرة معارضة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في شيمنتس أثناء زيارة لها للمدينة الواقعة شرق البلاد يوم الجمعة.
وحمل المتظاهرون لافتات وأعلام ورددوا هتافات تهاجم ميرك وتطالبها بالرحيل.
وهذه هي الزيارة الأولى للمستشارة الألمانية لهذه المدينة بعد أن خرجت فيها مظاهرات عنيفة تحتج على المهاجرين قبل حوالي 3 أشهر.
ميركل حثت في كلمة لها على التصدي للكراهية، وقالت:"أولئك الذين لا علاقة لهم بالاحتجاجات المتطرفة، في هذه المدينة، يشعرون بالاشمئزاز مما يحدث، عليهم أن يرفعوا أصواتهم ليعبروا عن رأيهم".
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وفي أغسطس الماضي حصلت اشتباكات بين متطرفين يمينيين مع الشرطة، حيث تمت تأدية تحية هيتلر، كما هاجم المتظاهرون مطعما يهوديا.
هذه الأحداث كشفت انقساما عميقا حول قرار ميركل عام 2015 والذي تقبل فيه استقبال ما يقارب مليون طالب لجوء، وهو ما أدى نوعا ما إلى انهيار حكومتها.