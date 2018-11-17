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ألمانيا

شاهد: مئات المتظاهرين يطالبون ميركل بمغادرة مدينتهم

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شاهد: مئات المتظاهرين يطالبون ميركل بمغادرة مدينتهم

شاهد: مئات المتظاهرين يطالبون ميركل بمغادرة مدينتهم
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خرج المئات في مظاهرة معارضة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في شيمنتس أثناء زيارة لها للمدينة الواقعة شرق البلاد يوم الجمعة.

وحمل المتظاهرون لافتات وأعلام ورددوا هتافات تهاجم ميرك وتطالبها بالرحيل.

وهذه هي الزيارة الأولى للمستشارة الألمانية لهذه المدينة بعد أن خرجت فيها مظاهرات عنيفة تحتج على المهاجرين قبل حوالي 3 أشهر.

ميركل حثت في كلمة لها على التصدي للكراهية، وقالت:"أولئك الذين لا علاقة لهم بالاحتجاجات المتطرفة، في هذه المدينة، يشعرون بالاشمئزاز مما يحدث، عليهم أن يرفعوا أصواتهم ليعبروا عن رأيهم".

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وفي أغسطس الماضي حصلت اشتباكات بين متطرفين يمينيين مع الشرطة، حيث تمت تأدية تحية هيتلر، كما هاجم المتظاهرون مطعما يهوديا.

هذه الأحداث كشفت انقساما عميقا حول قرار ميركل عام 2015 والذي تقبل فيه استقبال ما يقارب مليون طالب لجوء، وهو ما أدى نوعا ما إلى انهيار حكومتها.