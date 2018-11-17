شاهد: كبير الأساقفة في "البورش" والأطفال يجرّون السيارة في مالطا

أثار مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي غضب مغردين في جزيرة مالطا وحول العالم، إذ يُظهر الشريط مجموعة من الأولاد الذين يجرون سيارة من نوع "بورش بوكستر"، يستقلها رجل دين.
وفي الشريط، يبدو غوان سلطانا، رئيس أساقفة مقاطعة زيبوغ الجديد، واقفاً في السيارة، وتقوم مجموعتان من الأولاد بقطر السيارة، فيما مشى الحشد وراء السيارة وإلى جانبها.
وتمّ تصوير المقطع في تاريخ الحادي عشر من تشرين الثاني - نوفمبر، وتسبب بجدل كبير بسبب طريقة احتفال رجل الدين. فصورة سيارة البورش الفاخرة، إضافة إلى الأولاد الذين يجرونها، صدمت كثيرين.
ورأى أحد المغردين أن المسيح ركب على أتان لمّا دخل إلى أورشليم (القدس)، بينما فضل الكاهن ركوب "البورش"، في انتقاد مبطن لمظاهر البذخ في العرض.
ولكن ساندرا غريش، مستشارة مدينة زيبوغ قالت إن العرض الذي أنجز يعتبر بمثابة تقليد في المدينة وهو يقام في كل مرّة يعيّن فيها رئيس أساقفة جديد للمقاطعة.
وأضافت غريش متحدثة إلى صحيفة ريبوليكا الإيطالية أن الجميع كان سعيداً بالتحضير لهذا العرض من ضمن الأولاد، مشيرة إلى أنها تعرف رئيس الأساقفة جيداً ومؤكدة أن نواياه لم تكن أبداً سيئة.
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وقالت غريش "لم يكن يريد استغلال سلطته الدينية كما اتهمه مغرّدون".
أما عن السيارة الفخمة، فتبيّن أنها ملك قريب للمطران الذي استعارها في هذا اليوم.