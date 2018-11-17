شاهد: كبير الأساقفة في "البورش" والأطفال يجرّون السيارة في مالطا

أثار مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي غضب مغردين في جزيرة مالطا وحول العالم، إذ يُظهر الشريط مجموعة من الأولاد الذين يجرون سيارة من نوع "بورش بوكستر"، يستقلها رجل دين.

وفي الشريط، يبدو غوان سلطانا، رئيس أساقفة مقاطعة زيبوغ الجديد، واقفاً في السيارة، وتقوم مجموعتان من الأولاد بقطر السيارة، فيما مشى الحشد وراء السيارة وإلى جانبها.