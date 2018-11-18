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إندونسيا تعرقل اتفاقا تجاريا مع أستراليا قيمته مليار دولار لنيتها نقل السفارة إلى القدس

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إندونسيا تعرقل اتفاقا تجاريا مع أستراليا قيمته مليار دولار لنيتها نقل السفارة إلى القدس

إندونسيا تعرقل اتفاقا تجاريا مع أستراليا قيمته مليار دولار لنيتها نقل السفارة إلى القدس
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قال وزير التجارة الاسترالي سايمون برمنجهام إن مشكلات تتعلق بالترجمة هي السبب في تأخير اتفاق للتجارة الحرة قيمته مليار دولار مع إندونيسيا ليقلل بذلك من أهمية خلاف بين البلدين بشأن احتمال نقل استراليا سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

وأضاف لمحطة(إيه.بي.سي) التلفزيونية الاسترالية "كانت هناك بعض الأمور الخاصة بالترجمة التي كان ما زال يجري التعامل معها الأسبوع الماضي".

وأضاف "سننتهي من كل هذه المسائل وعندما يكون مناسبا للبلدين سنوقع عليه". وقال إنه يأمل بالتوقيع على الاتفاق خلال" الأشهر المقبلة".

وتم التوصل لهذا الاتفاق في أغسطس/ آب ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليه بحلول نهاية العام. ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التجارة في مجالات متنوعة من المصنوعات اليدوية إلى الماشية.

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لكن إندونيسيا قالت إن ما أعلنته استراليا في الآونة الأخيرة بشأن احتمال نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس قد يعطل خطط الاتفاق.

وكان رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون قد طرح فكرة نقل السفارة الاسترالية والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في أكتوبر /تشرين الأول مما أثار حربا كلامية مع ماليزيا أيضا.وقال برمنجهام إن استراليا لا تخلط بين قضية السفارة واتفاق الشراكة الاقتصادية.

وأضاف" نتفهم المخاوف التي لدى إندونيسيا بشأن قضية السفارة كمسألة منفصلة تماما وبالطبع ستتخذ استراليا قراراتها في مجال السياسة الخارجية بشكل يعتمد تماما على المصالح الوطنية لاستراليا".