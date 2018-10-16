هل تعترف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل؟

قال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون يوم الثلاثاء إن بلاده ستدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة.

ووضع القدس من أصعب العقبات التي تواجه التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وتعتبر إسرائيل المدينة بالكامل عاصمتها بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إليها بعد حرب عام 1967.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدل في ديسمبر كانون الأول الماضي عن السياسة الأمريكية الراسخة بخصوص القدس باعترافه بها عاصمة لإسرائيل مما أغضب الفلسطينيين والعالم العربي والحلفاء الغربيين.