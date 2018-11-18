البابا فرنسيس يساند المهاجرين والفقراء وينصح بالاهتمام بهم

انتقد البابا فرنسيس يوم الأحد اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء ومعاملة المهاجرين قائلا إن على العالم ألا يتجاهل "من تتقاذفهم أمواج الحياة".
وقال البابا في قداس بمناسبة إحياء الكنيسة الكاثوليكية ليوم الفقراء العالمي "تعلو استغاثات الفقراء يوميا وإن كان الاستماع إليها يتراجع إذ تتلاشى وسط ضجيج القلة الغنية التي تنكمش لكنها تزداد ثراء".
وكرر فرنسيس مساندته للمهاجرين قائلا إن على الناس الاهتمام "بكل هؤلاء الذين يجبرون على الفرار من منازلهم وبلادهم إلى مصير مجهول".
وتأتي تصريحات البابا فيما تقطعت السبل بمئات المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى على الحدود المكسيكية الأمريكية بعد رفض دخولهم للولايات المتحدة على الرغم من أن بابا الفاتيكان لم يشر صراحة إلى ذلك.
وذكر تقرير لمنظمة أوكسفام الخيرية هذا العام أن 3.7 مليار شخص، هم تقريبا نصف سكان العالم، لم يشهدوا أي زيادة في ثرواتهم عام 2017 فيما ذهبت نسبة تبلغ 82 بالمئة من الثروة التي نتجت العام الماضي لواحد بالمئة من سكان العالم هم بالفعل الأكثر ثراء.
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