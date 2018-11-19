الجيدو: الكاميرونية هورتنس فانيسا مبالا تحرز أول فضية لبلدها في ختام جائزة لاهاي

اليوم الأخير من جائزة لاهاي الكبرى للجيدو بهولندا عرف مواجهات مثيرة، على غرار جميع المنازلات التي خاضها الصربي أليكسان دار كوكولج المصنف الأول عالميا سابقا.
الصربي الذي كان أفضل منافس في فئة الرجال بعدما تخطى بفضل حركة يوشي ماتا عتبة الروسي أليسكندر روسلياكوف في الدور الأول والبريطاني فرازر شيمبرلينس في الدور الثاني والبلجيكي جوواكيم بوتيو، واجه في النهائي البطل العالمي الإسباني نيكيلوزشيرازاديشفيلي الذي خاض من جانبه منازلات قوية، لكن الكلمة الختامية كانت للصربي.
فيما كانت المواجهة التي جمعت بين الروسي سعيد إيمي زهامبيكوف والفنلندي آتو لامانيم لحساب الدور التصفوي من أجمل المنازلات في هذه الفئة.
الجماهير الحاضرة تمتعت بالمستوى الكبير الذي قدمه كل من المصنف الأول والثاني عالميا في نهائي ممتع لم يحسم إلا في اللحظات الأخيرة بفضل حركة أيبون جميلة. السيدة هانيك فان دير ماريل مديرة الرياضة في مدينة لاهاي هي من قلدت الميدالية للفائز.
الصربي أليكسندر كيكولز قال عن المنازلة وعن خصمه:" لقب سبق وأن تواجهنا في الماضي، وفي كل مرة تكون المنازلة قوية وتنافسية، لا يمكننك الإحساس بالملل فيها لأنها تكون دوما مفتوحة، اليوم أنا من فزت، لذلك لا أعتقد أنني لن أكون سعيدا بهذا الإنجاز".
وفي فئة السيدات الروسية أنطونيا شميليفا هي من كانت أفضل رياضية بعدما سيطرت على منافساتها في جميع منازلاتها التصفوية في وزن أقل من 78 كيلوغراما قبل الوصول إلى النهائي والفوز أمام الفرنسية ساما هاوا كامارا. لتكون هذه الذهبية هي الأولى التي تتوج بها في جوائز البطولة العالمية.
أنطونيا شميليفا قالت:" أنا سعيدة جدا، لقد انتظرت مثل هذه اللحظات طويلا، لذلك سعادتي لا توصف لأنني حققت حلمي".
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منصة التتويج في وزن أقل من 100 كيلوغراما كانت من نصيب الإسرائيلي بيتر باتشيك بفضل تقنية سييو ناج على حساب البيلاروسي ميكيتا سفيريد. وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يحرز فيها معدن الذهب خلال دورات البطولة العالمية.
وفي وزن أكثر من 78 كيلوغراما، تمكنت الكاميرونية أورتانس فانيسا مبالا أتونيانا من إحراز الميدالية الفضية لبلدها لأول مرة، في حين كان المركز الأول من نصيب البيلاروسية مارينا سلوتسكايا.
فيما كانت تقنية غاري يوشي كافية للأوكراني عكيف خامو لاعتلاء منصة التتويج أمام الروماني فلادوت سيميو نيسكو في وزن أكثر من 100 كيلوغرام.
وكانت أجمل حركة في منافسات هذا اليوم هي حركة سيو ناج التي قامت بها الهولندية إيلونا لوكاسن ضد مواطنتها مارتيند فيركيرك بطلة العالم سابقا في وزن أقل 78 كيلوغراما من أجل الحصول على الميدالية البرونزية.