نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوم الاثنين تعرض فيه أحدث طائرة مقاتلة في عتادها "سوخوي سو -57 والتي سيتم نشرها في سوريا.
وفي بيان نشرته مع المقطع، قالت الوزارة بأن هذه هذه الطائرة أجرت حوالي 12 طلعة تدريبية، لإثبات فاعليتها القتالية.
""طلبنا من الشركة الأم نماذج أخرى ليس فيها تجسيم بشري حتى نوضح بأن الجهاز ليس متخصصا فقط في الأشكال البشرية بل هو طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على طباعة أي شيء مثل سيارة، مركب، بيت، عمارة"."محمد اليوسفي المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده في الكويت
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
""طلبنا من الشركة الأم نماذج أخرى ليس فيها تجسيم بشري حتى نوضح بأن الجهاز ليس متخصصا فقط في الأشكال البشرية بل هو طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على طباعة أي شيء مثل سيارة، مركب، بيت، عمارة"."محمد اليوسفي المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده في الكويت
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
روسيا تضيف طائرة سو -57 إلى قواتها في سوريا.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوم الاثنين تعرض فيه أحدث طائرة مقاتلة في عتادها "سوخوي سو -57 والتي سيتم نشرها في سوريا.
وفي بيان نشرته مع المقطع، قالت الوزارة بأن هذه هذه الطائرة أجرت حوالي 12 طلعة تدريبية، لإثبات فاعليتها القتالية.
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وبحسب البيان، فقد تم تصميم الجيل الخامس SU-57 لتدمير مختلف الأهداف الجوية والبرية والبحرية.
وأول طلعة جوية لهذا الجيل من الطائرات، كان في 29 يناير 2010 لتصبح جزءا لا يتجزأ من القوات الجوية الروسية.