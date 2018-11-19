معارضو ماي بحاجة لستة خطابات إضافية للاقتراع على سحب الثقة منها

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن معارضي رئيسة الوزراء تيريزا ماي بحاجة لستة خطابات فقط لبلوغ الحد اللازم لإجراء اقتراع على سحب الثقة منها.
ونقلت "رويترز" عن الصحيفة البريطانية أن 42 نائبا من حزب المحافظين قدموا تأكيدات على أنهم سلموا خطابات بإجراء اقتراع على سحب الثقة في حين تبقى هناك حاجة لتسليم 48 خطابا حتى يتسنى ذلك.
وأشارت ذا صن إلى أن 25 نائبا أعلنوا أنهم سلموا الخطابات في حين قال 17 آخرون في أحاديث خاصة إنهم كتبوا خطابات لجراهام برادي رئيس ما يعرف بلجنة 1922 التي تضم نواب حزب المحافظين الذين لا يشغلون مناصب حكومية.
وكانت تيريزا ماي قالت يوم الأحد إن الإطاحة بها تهدد بتعطيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وإنها لن تدع الحديث عن تغيير الزعامة يشتت انتباهها بعيدا عن مفاوضات حاسمة تستمر أسبوعا.
ودخلت قيادة ماي للبلاد في أزمة منذ أن أعلنت اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، فاستقال عدة وزراء منهم وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي كما يسعى بعض نواب البرلمان من حزبها للإطاحة بها.
وقالت ماي لسكاي نيوز "الأيام السبعة المقبلة ستكون حاسمة، فهي تتعلق بمستقبل هذا البلد... لن يُشتت انتباهي عن العمل المهم.
"تغيير القيادة في هذه المرحلة لن يسهل المفاوضات... ما سيفعله هو أنه سيعني أن هناك مخاطر وسيؤجل فعليا المفاوضات وسيكون هناك خطر تعطيل الخروج من الاتحاد الأوروبي أو إحباطه".
وقالت ماي إن فرق التفاوض تعمل "ونحن نتحدث الآن" وأنها تعتزم الذهاب إلى بروكسل ولقاء جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية. وقالت إنها ستتحدث كذلك مع زعماء آخرين من الاتحاد الأوروبي قبيل قمة الاتحاد المقررة يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني لبحث الاتفاق.
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وذكرت صحف بريطانية أن خمسة وزراء بارزين من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعملون معا من أجل الضغط على ماي لتغيير الاتفاق لكن ماي كتبت في صحيفة "صن اليوم" تقول إنها لا ترى بديلا للخطة المطروحة.
والجدير بالذكر أن جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض قال أمس إن إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خيار للمستقبل وليس للوقت الحالي.
وقال حزب العمال إنه لن يدعم اتفاقا تقترحه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من التكتل في تصويت سيجرى بالبرلمان، وأيد بعض أعضاء الحزب دعوات لإجراء استفتاء على الاتفاق.
وقال كوربين لمحطة سكاي نيوز التلفزيونية "إنه خيار للمستقبل وليس خيارا للوقت الراهن لأننا إذا أجرينا استفتاء غدا فعلى أي شيء سيكون؟ ماذا سيكون السؤال المطروح؟".