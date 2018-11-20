تحتفل الثلاثاء محطة الفضاء الدولية (ISS) بعيد ميلادها العشرين في إطار مشروع مشترك بقيادة روسيا والولايات المتحدة وتمويل كل من كندا واليابان و10 دول أوربية بتكلفة مالية بلغت 100 مليار يورو. المحطة تدور على ارتفاع 390 كيلومترا عن سطح كوكب الأرض وبسرعة 28 ألف كم في الساعة. وقد تم إطلاقها لتعوض المحطة الفضائية الروسية مير.
20 سنة تمر على إنشاء محطة الفضاء الدولية
20 سنة تمر على إنشاء محطة الفضاء الدولية
انطلقت الدراسات الفعلية للمشروع في المدة ما بين 1960 و1970 من طرف وكالة الفضاء الأمريكية وقام الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان بالإعلان الرسمي عن هذا المشروع الفضائي في العام 1983. وتأخر تجسيد هذا المشروع بسبب المشاكل المالية والخلافات الدولية قبل إعادة بعثه من جديد في سبتمبر/أيلول 1993.
وأطلق أول جزء من محطة الفضاء الدولية في العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 1998 بموجب تعاون دولي بقيادة الولايات المتحدة وروسيا، وتمويل من كندا واليابان وعشر دول أوروبية، وبلغت تكلفتها 150 مليار دولار. تسير المحطة عن طريق محطتين أرضيتين، تتمركز الأولى في مدينة هيوستن الأمريكية والثانية في العاصمة الروسية موسكو.
وتقوم المحطة بعملية تدريبية وتحضر رواد الفضاء والعلماء لقضاء أوقات طويلة في الفضاء خارج منطقة الجاذبية الأرضية. تحتوي هذه القاعدة الفضائية المتطورة أربعة مختبرات مجهزة بأحدث المعدات لإجراء بحوث واسعة النطاق في مجالات مختلفة.
منذ إنشائها في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1998، تم إرسال ما لا يقل عن 136 رحلة فضائية عن طريق 7 أنواع مختلفة من الصواريخ لإيصال الوحدات إلى المهندسين، وقد تم تسليم الوحدات الكبيرة في 42 رحلة تجميع، 37 منها على متن المكوكات الأمريكية، وخمسة على متن صواريخ بروتون الروسية وسويوز.
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يبلغ طول محطة الفضاء الدولية حوالي 108 متر وتزن 419725 كيلوغراما، بما في ذلك وزن المركبات الفضائية، والتي يمكن أن تتسع لستة أشخاص. أما سرعتها فتصل إلى 7710 كلم/الثانية، سرعة تمكن المحطة من التنقل إلى سطح القمر في نصف يوم. تقنيا تدور المحطة حول الأرض مرة واحدة في كل 90 دقيقة أو 16 مرة في 24 ساعة.
وللإحتفال بعيد ميلادها العشرين، تم تجهيز محطة الفضاء الدولية بجهاز إعادة تدوير صُمّم بالطباعة ثلاثية الأبعاد، يقوم بإعادة تدوير البلاستيك بهدف إنشاء أدوات جديدة.