قد لا تصدق.. ورود وحمضيات ونعناع في صحراء الجزائر

قد لا يصدق البعض أن الحمضيات والورود التي تظهر في الفيديو أعلاه مزروعة في قلب الصحراء الجزائرية، في منطقة تسمى "المنيعة".

ويمكن وصفها بالحديقة الخضراء، وهي بدون شك من أجمل الواحات الموجودة في الصحراء، حيث تنتج أفضل أنواع البرتقال والورود والنعناع، والمناخ القاسي للصحراء لم يؤثر على أرضها الخصبة، والبرتقال الذي يزرع فيها يصدر إلى أنحاء العالم.