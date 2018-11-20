شاهد: عمر أبو الحسن مصري يربي النحل لسمّه لا لعسله

على سطح منزله على مشارف القاهرة، يربي عمر أبو الحسن الآلاف من نحل العسل من أجل سمّه لا عسله.

وبعد أن أدرك أبو الحسن فوائد النحل من القرآن الكريم، قرر قبل خمس سنوات تربية النحل واستخدام سمه في الطب البديل. ويعتقد أن لسع النحل يمكن أن يخفف الألم ويعالج أمراضا مثل الروماتيزم.

أبو الحسن الذي لم يدرس الطب على الإطلاق يقول إن فوائد لسع النحل لا تقتصر على العلاج إذ أنه يساعد أيضا في تحسين الحالة المزاجية.