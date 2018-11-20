على سطح منزله على مشارف القاهرة، يربي عمر أبو الحسن الآلاف من نحل العسل من أجل سمّه لا عسله.
شاهد: عمر أبو الحسن مصري يربي النحل لسمّه لا لعسله
شاهد: عمر أبو الحسن مصري يربي النحل لسمّه لا لعسله
وبعد أن أدرك أبو الحسن فوائد النحل من القرآن الكريم، قرر قبل خمس سنوات تربية النحل واستخدام سمه في الطب البديل. ويعتقد أن لسع النحل يمكن أن يخفف الألم ويعالج أمراضا مثل الروماتيزم.
أبو الحسن الذي لم يدرس الطب على الإطلاق يقول إن فوائد لسع النحل لا تقتصر على العلاج إذ أنه يساعد أيضا في تحسين الحالة المزاجية.
ويعالج أبو الحسن حوالي خمسة أشخاص في الشهر. وفي جلسة العلاج، يلسع أبو الحسن المريض بست نحلات في مناطق مختلفة من الجسم.
يقول محمد عبد الفتاح الذي يتردد بانتظام على أبي الحسن، إن مزاجه يتحسن بفضل العلاج ويشعر بأن صحته أفضل، "أتعالج بسم النحل بصفة مستمرة لرفع المناعة ولقوة الجسم يعني ونشاطه".
أما محمود عبد اللطيف، وهو مربي نحل وعضو اتحاد النحالين العرب فيقول إن سم النحل يحتوي على مكونات ذات تأثير إيجابي على أمراض مثل ضعف المناعة، وهو علاج ليس بجديد لكن "هذا الموضوع يحتاج دراسات أعمق ويحتاج أيضا أجهزة علمية وأبحاث علمية" كي يتسنى لنا معرفة ما يحتويه سم النحل وفوائده.
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