تفاوت شديد في استهلاك المضادات الحيوية من دولة لأخرى

أظهر مسح لمنظمة الصحة العالمية يوم الاثنين أن استخدام المضادات الحيوية يزيد بشدة في بعض الدول، مشيرا إلى أن هناك حاجة لتحرك عاجل للحد من الاستهلاك غير الضروري لهذه الأدوية.

وبحث تقرير منظمة الصحة العالمية للرقابة على استهلاك المضادات الحيوية استخدام هذه المواد في 65 دولة. وتوصل التقرير إلى أن هولندا استخدمت 9.78 جرعة يومية محددة لكل ألف شخص، وأن بريطانيا سجلت مثلي هذا الرقم، وأن تركيا سجلت نحو أربعة أمثاله عند 38.18 جرعة يومية محددة لكل ألف شخص.