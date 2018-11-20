إيفانكا ترامب تنتهك القواعد باستعمال بريدها الالكتروني الشخصي في العمل الحكومي

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها، إن مسؤولين في البيت الأبيض اكتشفوا المعطيات، عندما كانوا يراجعون رسائل البريد الالكتروني، للرد على دعوى قضائية عامة. وعندما سئلت إيفانكا عن ذلك قالت إنها لم تكن متعودة على تفاصيل تلك القواعد.

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من جانبها أكدت متحدثة باسم محامي ترامب أن إيفانكا استعملت حسابا بريديا الكترونيا خاصا، قبل أن يتم إعلامها بالقواعد، وقالت إن جميع المراسلات المرتبطة بالحكومة و الخاصة بإيفانكا استعملت منذ أشهر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد مرارا هيلاري كلينتن، منافسته في انتخابات 2016 الرئاسية، لأنها استعملت عنوان بريديها الاكتروني الخاص في العمل الحكومي، عندما كانت وزيرة للخارجية. وبعد ذلك أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي الذي طرده ترامب العام الماضي، أن المكتب سيعيد فتح تحقيق لبريدها الخاص، قبل 11 يوما من التصويت في انتخابات الرئاسة سنة 2016، وهو ما قد يكون تسبب لها في خسارة الانتخابات وفق البعض.

ومازال أنصار ترامب يرددون شعارهم منذ ذلك الوقت وقت التجمعات: "احبسها"، معتقدين ان كلينتن ينبغي أن تكون في السجن.