إيطاليا تأمر باحتجاز سفينة المهاجرين أكواريوس "لوجود نفايات سامة على متنها"

وذكرت وسائل اعلام ايطالية ان السفينة التي انقذت آلاف المهاجرين في البحر المتوسط ​​وترسو حاليا في ميناء مرسيليا الفرنسي يشتبه في أنها تحمل 24 طنا من ما سمته "نفايات سامة" محتملة.

قالت منظمة أطباء بلا حدود يوم الثلاثاء إن السلطات القضائية الإيطالية أمرت باحتجاز سفينة المهاجرين التي تحمل اسم أكواريوس بسبب مزاعم عن وجود "نفايات غير قانونية" على متنها.

وسائل الإعلام ذكرت أيضا احتمال أن تكون السلطات قد استخدمت عبارة النفايات السامة في إشارة للملابس والمواد الغذائية وغيرها من الإمدادات التي يستعملها المهاجرون والتي يمكن أن تكون ملوثة بأمراض يحملها المهاجرون الذين صعدوا على متن السفينة.

وزير الداخلية ماتيو سالفيني المعروف بعدائه للمهاجرين قال على حسابه الرسمي على تويتر "تم إيقاف سفينة أكواريوس، لقد أبلينا حسنا في منع سفن المنظمات غير الحكومية، لم نمنع فقط تهريب المهاجرين غير الشرعيين بل منعنا النفايات السامة".

Sequestrata la nave #Aquarius.

Ho fatto bene a bloccare le navi delle ONG, ho fermato non solo il traffico di immigrati clandestini ma, da quanto emerge, anche quello di rifiuti tossici.#portichiusipic.twitter.com/79GPrejO4h — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 20, 2018

سفينة أكواريوس استأجرتها منظمة أطباء بلا حدود مع جمعية خيرية تابعة لمؤسسة سلامة البحر الأبيض المتوسط وهي ترسو في ميناء مرسيليا منذ أن تنازلت بنما عن الحق برفع علمها بناء على طلب من الحكومة الإيطالية، وهو ما يعني أن السفينة غير قادرة على الإبحار بشكل قانوني في مياه المتوسط.

بدورها أدانت منظمة أطباء بلا حدود في إيطاليا تصرف السلطات القضائية بزعم بوجود "نفايات مشكوك بأمرها على متن السفينة".

Condanniamo il sequestro della nave #Aquarius per presunte irregolarità nello smaltimento dei rifiuti di bordo. Ennesimo strumentale attacco per bloccare l’azione salvavita in mare di #MSF — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) November 20, 2018

وقالت المنظمة الخيرية الدولية ان السلطات المصرفية في ايطاليا قامت بتجميد الحسابات المصرفية لمنظمة أطباء بلا حدود في ايطاليا.

واتهمت المنظمة الحكومة الإيطالية بنشر ادعاءات واتهامات علنية خالية من الصحة عن نشاط إجرامي وخروق للأمن العام في سبيل إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وومنع إنقاذ القوارب التي تحمل مهاجرين في عرض البحر المتوسط بشكل متعمد.

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