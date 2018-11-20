قاموس أكسفورد يختار كلمة "سامة" لتكون مفردة العام 2018

اختار قاموس أوكسفورد الإنجليزي "Toxic" لتكون "كلمة العام 2018"، على ما جرت العادة. أما عن سبب اختيار الكلمة، وتعني "سام" باللغة العربية، فيقول القاموس لأنها قابلة للتطبيق على نطاق واسع.
وتراقب جامعة أكسفورد التغييرات الطارئة على اللغة الإنجليزية سنويا، وتقوم كل عام باختيار كلمة تعبر عن المزاج العام.
وأوضحت الجامعة الخميس أن المفردة باتت تستخدم في العديد من المجالات، من علاقات وسياسة وعادات وغيرها.
ونشرت أوكسفورد مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أوضحت فيها الحالات والسياقات التي تتضمنها المفردة.
وتفوقت كلمة "توكسيك" على مفردات أخرى ضمتها قائمة القاموس القصيرة لمفردة العام، مثل "gas-lighting" (وتعني التلاعب بشخص ما بأساليب نفسية ودفعه لقبول تصورات خاطئة عن الواقع أو التشكيك بسلامته العقلية).
مفردة أخرى ضمتها القائمة هي "orbiting"، وتعني (عملية الانسحاب فجأة من التواصل المباشر مع شخص ما مع الاستمرار في المراقبة، والاستجابة في بعض الأحيان للنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي).
وكان القاموس قد اختار كلمة "youthquake" التي تعني "زلزال الشباب" ككلمة للعام 2017.