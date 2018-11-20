قاموس أكسفورد يختار كلمة "سامة" لتكون مفردة العام 2018

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اختار قاموس أوكسفورد الإنجليزي "Toxic" لتكون "كلمة العام 2018"، على ما جرت العادة. أما عن سبب اختيار الكلمة، وتعني "سام" باللغة العربية، فيقول القاموس لأنها قابلة للتطبيق على نطاق واسع. وتراقب جامعة أكسفورد التغييرات الطارئة على اللغة الإنجليزية سنويا، وتقوم كل عام باختيار كلمة تعبر عن المزاج العام.

وأوضحت الجامعة الخميس أن المفردة باتت تستخدم في العديد من المجالات، من علاقات وسياسة وعادات وغيرها.