عن مقتل خاشقجي وترتيب ولاية العرش في السعودية.. عادل الجبير يتحدث

جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير التأكيد على أن قيادة بلاده وحكومتها ليس لها أي علاقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. مشدداً على أن المملكة ملتفة حول قيادتها.

وأعرب الوزير الجبير في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" عن أمله في إحراز مزيد من التعاون مع تركيا بشأن التحقيقات المتواصلة بشأن مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول بتركيا.

وقال الجبير: "لقد أكدنا بوضوح أن حكومة المملكة العربية السعودية غير متورطة في هذا (مقتل خاشقجي)، وليس لولي العهد أي علاقة في هذا الأمر إطلاقاً، لقد كانت عملية خاطئة، وأولئك الأشخاص قد تجاوزوا صلاحياتهم، ونفذوا عملاً لم يكن من المفترض القيام به، وقد أكدنا بوضوح أننا نحقق في الأمر، وأن أولئك الذي اقترفوا الجريمة سيتم تقديمهم إلى العدالة، وسيتم كذلك مراجعة الإجراءات بحيث لا يتكرر ما حصل، هذا بالضبط ما نفعله".

ترامب: السعودية كانت حليفاً سياسياً واقتصادياً هاماً

وقبل يوم من مقابلة وزير الخارجية السعودي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للمملكة وقيادتها على الرغم من الغضب الدولي بشأن مقتل خاشقجي.

وقال ترامب: إن "السعودية الغنية بالنفط كانت حليفاً سياسياً واقتصادياً هاماً"، وذلك في إشارة إلى تجاهله تقارير إعلامية تفيد أن وكالة الاستخبارات المركزية قد تصل إلى استنتاج في تقريرها الخاص عن الحادثة، أن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي، وأضاف ترامب أنه "من الممكن أن يكون ولي العهد على دراية بهذا الحدث المأساوي" مستطرداً بالقول: "ربما كان يفعل وربما لم يفعل".

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وأكد الجبير خلال المقابلة التلفزيونية أن حادثة مقتل خاشقجي لن تغيّر السياسات الخارجية والداخلية للمملكة، وقال: "أعتقد أن المستثمرين الأجانب يدركون أننا ملتزمون بمواصلة طريق الإصلاح، طريق الانفتاح، وهناك فرص هائلة في المملكة، والتي تشجّع المستثمرين على الاستفادة منها".

ماتيس يؤكد على أهمية السعودية

وتتزامن تصريحات الجبير مع تأكيدات أطلقها وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، قال فيها إنه لا يعتقد بأن (سي.آي.إيه) أو الحكومة السعودية قد توصلتا يقينا للمسؤول عن قتل خاشقجي.

ماتيس في إشارة إلى أهمية دور السعودية والعلاقة معها، قال: "إذا كنتم تريدون إنهاء الحرب في اليمن فعليكم العمل مع السعودية".

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الجبير: المملكة متحدة حول قيادتها

وخلال المقابلة ذكر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة متحدة حول قيادتها، واصفا التقارير التي تحدثت عن رغبة أعضاء بالعائلة المالكة السعودية في تغيير ترتيب ولاية العرش بأنها "سخيفة".

وردا على سؤال بشأن تقرير لرويترز يفيد بأن أعضاء من العائلة المالكة يبحثون إمكانية تغيير ترتيب ولاية العرش بعد وفاة الملك سلمان، قال الجبير "إنها تعليقات مشينة وغير مقبولة تماما"، لكن رويترز قالت في بيان إنها تتمسك بما ورد في تقريرها.

وكانت رويترز نقلت عن ثلاثة مصادر على صلة وثيقة بالديوان الملكي في السعودية قولهم: إن بعض أفراد أسرة آل سعود الحاكمة بدأوا نقاشا هدفه الحيلولة دون ارتقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عرش المملكة.

وقالت المصادر إن عشرات الأمراء وأبناء العمومة من الفروع ذات النفوذ في أسرة آل سعود يريدون تغيير ترتيب ولاية العرش لكنهم لا يريدون التحرك في حياة الملك سلمان بن عبد العزيز (82 عاما). ويدرك هؤلاء أنه من المستبعد أن ينقلب الملك على ابنه الأثير.

غير أن المصادر تقول إنهم يتناقشون مع أفراد آخرين من الأسرة الحاكمة في إمكانية أن يتولى الأمير أحمد بن عبد العزيز (76 عاما) الشقيق الأصغر للملك سلمان وعم ولي العهد العرش بعد وفاة الملك.

وقال مصدر سعودي إن الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان هو الوحيد الباقي من السديريين السبعة على قيد الحياة والذي سيحظى بتأييد أعضاء الأسرة والأجهزة الأمنية وبعض القوى الغربية.

وقد عاد الأمير أحمد إلى الرياض في أكتوبر تشرين الأول بعد أن قضى عامين ونصف العام في الخارج. وخلال وجوده في الخارج أدلى بتصريح بدا فيه أنه ينتقد القيادة السعودية أثناء رده على محتجين كانوا يرددون خارج مقر إقامته في لندن هتافات تنادي بسقوط أسرة آل سعود.