تركي الفيصل: يشكك في تقرير سي آي إي عن مقتل خاشقجي ويستشهد بتقرير الأسلحة الكيميائية في العراق

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وأضاف الأمير، الذي عمل أيضا من قبل سفيرا للسعودية في الولايات المتحدة، أن النتائج التي توصلت إليها المخابرات المركزية الأمريكية بشأن امتلاك العراق لأسلحة كيميائية قبل الغزو الأمريكي في 2003 أثبتت عدم إمكانية الاعتماد عليها. وقال في حدث في أبوظبي استضافه بيروت إنستيتيوت ومقره نيويورك "كان هذا من أوضح التقييمات غير الدقيقة والخاطئة التي أدت لحرب على نطاق كامل تسببت في مقتل الآلاف".