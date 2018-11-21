الصين تلزم أندية كرة القدم بكبح الإنفاق على رواتب اللاعبين

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بات لزاماً على فرق الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم اتباع قواعد جديدة اعتبارا من الموسم المقبل من بينها وضع سقف لرواتب اللاعبين لمنع الأندية من الإنفاق المبالغ فيه.

واتخذ الاتحاد الصيني لكرة القدم إجراءات عديدة في السنوات الأخيرة لكبح إنفاق أندية دوري الأضواء التي استقدمت لاعبين ومدربين أجانب بارزين إلى المسابقة تبعها القرار الإلزامي الأخير من قبل السلطات الصينية.