بات لزاماً على فرق الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم اتباع قواعد جديدة اعتبارا من الموسم المقبل من بينها وضع سقف لرواتب اللاعبين لمنع الأندية من الإنفاق المبالغ فيه.
الصين تلزم أندية كرة القدم بكبح الإنفاق على رواتب اللاعبين
الصين تلزم أندية كرة القدم بكبح الإنفاق على رواتب اللاعبين
واتخذ الاتحاد الصيني لكرة القدم إجراءات عديدة في السنوات الأخيرة لكبح إنفاق أندية دوري الأضواء التي استقدمت لاعبين ومدربين أجانب بارزين إلى المسابقة تبعها القرار الإلزامي الأخير من قبل السلطات الصينية.
وقالت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) إن القواعد الجديدة تشمل كبح التدفقات النقدية للأندية ووضع سقف لمكافآت اللاعبين ورسوم الانتقالات والرواتب.
إقرأ أيضاً:
يويفا قد يوظف تقنية حكم الفيديو في دوري الأبطال هذا الموسم
لمواجهة العنصرية ميلانو تنشئ فريق كرة قدم للمهاجرين واللاجئين
وستلزم القواعد الأندية بطريقة محاسبية واحدة ومعايير موحدة لعقود اللاعبين بينما يضع الحد الأقصى للرواتب حدودا لمقدار الأرباح التي يمكن أن تنفقها على مكافآت اللاعبين.
وبحلول موسم 2019 سيتعين على كل لاعب محلي التوقيع على عقد عمل يحدد مكافآت كل مباراة وسيتم الإعلان عن قيمتها في بداية كل موسم. وسيتم حظر أشكال أخرى من المكافآت.