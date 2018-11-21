مقتل زعيم عصابة دنماركي سابق قبل يوم من إطلاق كتاب عن "توبته"

قتل زعيم عصابة دنماركي سابق متأثر بجروح ناتجة عن أعيرة نارية يوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من إطلاق كتاب يدور حول سيرته الذاتية.

نديم يسار المولود في تركيا والبالغ من العمر 31 عاما صنع لنفسه اسما كمضيف إذاعي بعد أن ترك عصابة تعمل بتجارة المخدرات في كوبنهاغن تسمى "لوس غويريروس".