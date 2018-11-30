تعرف على أخطر المدن في العالم وأكثرها عنفا وجرما

من جهة أخرى، بينت الدراسة أن معدل السرقة في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي أعلى بثلاث مرات من المعدل العالمي. (321.7 سارق مقابل 108 من بين 100 ألف ساكن).

وجاء في الدراسة أن هذه المنطقة تعتبر معقلا لحوالي 2.5 مليون مجرم . وهو ما يمثل نسبة 39 بالمئة من مجموع مجرمي العالم. 75 بالمئة منهم سُجنوا بتهم استخدام الأسلحة النارية.

كما أن معدل جرائم القتل مرتفع بشكل صادم، إذ أن 52 من بالمئة من نسبة الوفيات سببها الرئيسي جرائم القتل. وهي نسبة مرتفعة في منطقة تضم 9 بالمئة من مجموع سكان العالم.

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وكشفت الدراسة أن 41 من بين خمسين أخطر مدينة في العالم توجد في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وتعتبر العاصمة الفنزويلية كاراكاس أو أكابولكو في المكسيك أو سان سلفادور، عاصمة السلفادور، وسان بيدرو سولا في هندوراس من أخطر المدن في العالم. ويعيش في هذه المدن 80 مجرما من بين كل 100 ألف ساكن. وهو ما يجعلها "منطقة غير عادية"، حسب الدراسة.

وشددت الدراسة أنه رغم تحسن مؤشرات التعليم والصحة، إلا أن معدلات الجريمة والقتل فيها ارتفعت أكثر، عوض تراجعها.

ويعود ذلك حسب ناتالي ألفارادو، مديرة قسم أمن المواطن في البنك، لعدة أسباب، منها تزايد انتشار الأحياء العشوائية وركود الاقتصاد وارتفاع نسب البطالة في أوساط الشباب. كما أن انتشار الأسلحة النارية والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات هي من أبرز المشاكل التي تعاني منها المنطقة.